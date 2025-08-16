Wanda Nara y un inesperado acercamiento a una persona vinculada con la China Suárez: “Me escribió”

La mediática se refirió a una vecina famosa que tiene en su barrio, por lo que advirtió que pronto se reunirán.

Wanda Nara y la China Suárez. Fotos: Instagram.

Wanda Nara mostró un sorpresivo acercamiento a una persona que tiene algo que ver con la China Suárez. Sin embargo, esta vez no hay escándalo, ya que reveló que pronto se encontrará con María Becerra, quien comparte un ex con la actriz: Rusherking.

Durante una conversión con “LAM” en América, la conductora de MasterChef confirmó que chateó hace poco con la artista, que actualmente aparece en “En El Barro”, la nueva serie de Netflix.

Wanda Nara y María Becerra. Foto: Redes sociales

“Me escribió hace un rato, vamos a juntarnos a tomar mates porque somos vecinas”, indicó la ex de Mauro Icardi. Esto puede despertar la atención de la China Suárez, que actualmente se encuentra en Turquía acompañando al futbolista en su carrera deportiva.

De todos modos, hay que aclara que ambas figuras públicas siempre mostraron una buena relación, aunque podrían estar iniciando una amistad por ser vecinas. Incluso se espera alguna imagen juntas en las redes sociales, ya que ambas retratan su vida en sus canales de comunicación.

Un detalle que no resulta menor es que la China Suárez y María Becerra comparten elenco en la serie furor de Netflix. De todos modos, no habrían pasado tiempo juntas en el set de grabación, ya que la participación de la ex de Benjamín Vicuña se podrá observar recién en la segunda temporada.

La China Suárez participará en "En el barro". Foto: Instagram

La provocadora campaña de Wanda Nara ¿dedicada a Mauro Icardi?

Wanda Nara realizó semanas atrás una colaboración que sorprendió a todos: con una empresa de maní. Esta propuesta no fue casual ya que llegó después de la filtración del video íntimo de Mauro Icardi.

En las últimas horas, la empresaria compartió un video promocionando una marca de maní y generó gran revuelo en redes. Antes de presentar la publicidad, Wanda Nara lanzó una frase que llamó la atención: “Me dijeron de sumarme a esta campaña y no tuve ni que pensarlo”, comentó mientras comía maní y miraba a cámara en tono de broma. La publicidad cierra con una frase que generó polémica: “Orgullosamente manicera”, expresó la mediática.

La provocadora campaña de Wanda Nara. Video: Instagram.

Como era de esperarse, varios usuarios empezaron a dejar sus comentarios en la publicidad que realizó la mediática. “Te pido un límitey que te encauces jajajaja, te amo”, “Revivió el Marketing”, “Las mujeres somos tan astutas”, ”Nunca habías hecho un contenido tan genuino. Te amo jajajaja”, “Se c... de risa jajajaja es lo más”, “Era publicitar, no humillar Wan”, fueron algunas de las opiniones.