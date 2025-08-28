El vestido de Ralph Lauren que usó Taylor Swift en sus fotos de compromiso se agotó en 24 horas: a cuánto se conseguía en internet

El look completo incluyó sandalias de Louis Vuitton aún disponibles y un anillo artesanal con diamante antiguo, valuado en más de 550 mil dólares. Los detalles.

Taylor Swift se casa con Travis Kelce Foto: Instagram

El anuncio del compromiso entre la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce no solo revolucionó a sus fanáticos, sino también al mundo de la moda, que no tardó en buscar todos los detalles sobre

El vestido de seda en tonos crema y negro del diseñador Ralph Lauren que la artista eligió para las fotografías oficiales se agotó en menos de 24 horas en la página web de la marca.

El vestido que usó Taylor Swift en las fotos de su compromiso es de Ralph Lauren. Foto: Pinterest.

La prenda, valuada en unos 320 dólares, ya no se encuentra disponible en ninguno de sus talles. Mientras tanto, las sandalias marrones de Louis Vuitton que completaron el look continúan a la venta por 930 dólares en el sitio oficial de la firma francesa, aunque también podrían agotarse pronto debido al fuerte interés generado por la publicación.

El compromiso fue anunciado esta semana a través de Instagram, donde la cantante compartió un carrusel de imágenes que incluían a Kelce arrodillado y el primer plano del anillo de compromiso.

La joya, diseñada con la colaboración del propio jugador y elaborada por una joyería artesanal de Nueva York, está compuesta por un diamante antiguo de aproximadamente ocho quilates, montado en oro amarillo de 18 quilates.

El experto joyero Benjamin Khordipour, consultado por el portal especializado Brides, estimó que la pieza alcanza un valor cercano a los 550.000 dólares.

La pareja, que inició su relación en 2023 luego de que Kelce asistiera a un concierto de Taylor, se consolidó como uno de los romances más mediáticos. La cantante relató en agosto, a través del podcast New Heights conducido por los hermanos Kelce, que su ahora prometido quedó “hipnotizado” desde aquella primera vez que la vio en el escenario.

El anuncio no tardó en generar comparaciones en redes sociales con el compromiso de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Anillo de compromiso de Georgina Rodríguez. Foto: Pinterest.

Aunque el anillo de la modelo argentina está valuado en varios millones de dólares, la publicación de Swift arrasó en repercusión: más de 25 millones de “me gusta” frente a los 18 millones que obtuvo el posteo de Rodríguez.