La decisión de Maxi López que lo acerca a Wanda Nara y provocó el enojo de Daniela Christiansson
Maxi López protagonizó una nueva polémica tras los rumores de que habría aceptado una propuesta laboral que lo acerca a Wanda Nara, con quien estuvo casado y fue papá de tres varones.
Según indicaron en Bondi Live, la mediática le insistió a su expareja para que se anime a participar de MasterChef Celebrity (Telefe), cuyas grabaciones comenzarán pronto.
“Lo terminaron de convencer en estos días. Están analizando el tema del monto y los detalles de cómo va a ser. Están muy emocionados”, explicó el periodista Santiago Riva Roy.
Pese a la oportunidad laboral la decisión de López no le habría caído nada bien a su esposa, Daniela Christiansson, quien recibió fuertes advertencias en sus posteos de Instagram.
Allí, varios de sus seguidores indicaron su teoría sobre que Wanda Nara tendría dobles intenciones con su exmarido, a quien hace poco reconoció “querer como un hermano” tras muchos años de conflicto.
Wanda Nara comparó su matrimonio con Mauro Icardi con el caso de Julieta Prandi
Días atrás, Nara volvió a hablar sobre su conflicto con Mauro Icardi y no dudó en exponer ante los medios los detalles de su enfrentamiento judicial. Entre sus declaraciones, llamó la atención la comparación que hizo entre su situación y la de la actriz Julieta Prandi.
Durante un móvil con Puro Show (eltrece), cuando le preguntaron su opinión sobre el caso de Prandi, Wanda se mostró conmovida y señaló: “Lo de Julieta me dio esperanzas y tranquilidad, me dio paz. Mi caso se parece mucho al de ella, pero lamentablemente en mi situación sí hubo golpes”.
El periodista Matías Vázquez profundizó sobre el tema y le consultó de manera directa: “En el caso de Julieta hubo violencia física, abuso económico, psicológico y secuestro. Te pregunto sin rodeos, ¿alguna vez Icardi te violó, Wanda?”. La empresaria, visiblemente afectada, respondió: “Tengo todas las situaciones que mencionás, pero no voy a dar detalles públicamente”.