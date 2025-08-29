Recién separada, Juana Repetto sorprendió al anunciar que está embarazada de su tercer hijo

La influencer contó la noticia con humor sarcástico y celebró la llegada del bebé. Sucede a tan sólo unos meses de la separación con Sebastián Graviotto.

Juana Repetto. Foto: Instagram/juanarepettook.

Juana Repetto sorprendió a todos al anunciar una verdadera bomba en su cuenta de Instagram: está embarazada y será madre por tercera vez. El anuncio transcurre a cinco meses de que haya hecho pública su separación de Sebastián Graviotto, padre de su hijo Belisario y padrastro de Toribio, a quien concibió a través de un donante de esperma cuando tenía 27 años.

“Escuchen, les acabo de tirar una bomba en Instagram que no se esperan para nada”, adelantó en sus Stories. Fiel a su estilo, la influencer ironizó con su situación y publicó un reel que constaba en dos partes; la primera indicaba “otras mujeres recientemente separadas”, mostrando a un grupo de chicas bailando.

Juana Repetto anunció su embarazo Foto: Instagram

La segunda parte era ella haciéndose un análisis de sangre para luego revelar una foto de dos test de embarazo que daban positivo. “Yo recientemente separada”, se tomó con humor su reciente embarazo.

La hija de Nicolás Repetto confirmó su separación de Sebastián Graviotto el pasado mes de abril, manifestando que tuvieron varias idas y vueltas hasta que, decidieron ponerle fin a su relación porque se tornó “insostenible”.

Juana Repetto junto a sus hijos Toribio y Belisario 2. Foto: Instagram @juanarepettook

Cómo transita Juana Repetto la separación

En una entrevista en Ángel responde (Bondi), Juana había hablado de la ruptura con Sebastián, con quien contrajo matrimonio hace dos años. Allí reflexionó sobre la terapia de pareja, algo que intentaron hacer para mejorar la relación entre ambos, ya que juntos criaron a dos niños pequeños.

“A nosotros nos ayudó. Si terminás separándote, está bueno porque te ayuda a separarte. No es que fracasó la terapia de pareja. Quizás lo mejor era separarse, entonces funcionó la terapia de pareja para un bien común de toda la familia”, resaltó en su momento.

Juana Repetto y su ex marido, Sebastián Graviotto

Además, en diálogo con LuzuTV, recordó que su primer hijo, Toribio, fue concebido a través de una donación de esperma y que él sabe perfectamente su origen. “El me preguntó por qué no tiene papá y se lo expliqué”, dijo tranquilamente.