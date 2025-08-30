Leandro Paredes sorprendió a Martín Bossi en el teatro y protagonizaron un divertido momento

El futbolista asistió a “La cena de los tontos”, la obra que coprotagoniza el actor, y le regalo una camiseta firmada.

El divertido encuentro de Leandro Paredes y Martín Bossi. Foto: NA.

Entre los encuentros más divertidos, ahora se suma el de Martín Bossi y Leandro Paredes. El futbolista fue a ver la obra “La cena de los tontos”, pasó por el camarín del actor y compartieron un momento lleno de humor, cuando el artista se “ofreció” para jugar en Boca, al lado del deportista.

El encuentro de Martín Bossi y Leandro Paredes

“Ya que me lo voy a llevar firmado (...)”, inició Bossi con la camiseta en mano, mientras buscaba su celular y volvió a dirigirse al campeón del mundo: “Andás bien en el mediocampo, ese lugar de Boca está bien. Yo necesito ofrecerme”.

Ante la sorpresa de la broma, el deportista continuó: “¿De enganche?”, a lo que Bossi añadió: “No, porque ya no puedo enganchar nada, me gustaría estar al lado tuyo”. Así que Leandro no se quedó atrás y con ironía acotó: “Pero, ¿quién corre? porque yo no corro mucho”.

La cena de los tontos. Foto: Instagram @lacenadelostontos

Entre risas, el humorista insistió: “Yo me peleo por vos, aparte me pongo los lentes de contacto, porque tenemos casi los mismos ojos. No me pongo trenzas como De Paul porque me van a confundir con Bob Marley”.

Pero el momento más gracioso llegó cuando Martín reprodujo un video para Paredes: “Quiero que reacciones a este gol, esto no es Inteligencia Artificial, sino lo que yo puedo ofrecer en el mediocampo. El primer año, juego gratis, el segundo año me pagan los viáticos. Este soy yo, en un tiro libre, me paro como Cristiano -Ronaldo-”.

Con risas a un lado, ambos se saludaron cálidamente y el comediante reveló cómo fue la primera comunicación: “Te admiro y te quiero. La verdad que aparte la humildad. Cuando se lo escribí me contestó al toque, como esas chicas que querés que te contesten. ‘Hola papá’, me dijo. Y yo no lo abría, lo dejaba para disfrutarlo, como el que tiene el ancho de espadas”.