Series, películas y más: los estrenos que llegan a HBO Max, Amazon, Disney+ y Apple TV+ durante septiembre

Con propuestas que van de la comedia argentina a thrillers internacionales, el streaming ofrece una grilla variada para todos los públicos. Conocé cuáles son las propuestas más destacadas de las principales plataformas de contenido on demand.

Streaming en septiembre: los estrenos imperdibles del mes. Foto: Unsplash.

El inicio del mes de septiembre no solo marca el cambio de estación y el inicio de la primavera, sino también la llegada de nuevas propuestas cinematográficas a las plataformas de streaming más famosas.

Series consagradas, películas originales y producciones argentinas se suman a los catálogos de Max (antes HBO), Disney+, Amazon Prime Video y Apple TV+, ofreciendo una amplia variedad de opciones para el público que disfruta de las maratones frente a la pantalla.

Streaming en septiembre: los estrenos imperdibles del mes. Foto: Freepik.

Un mes cargado de estrenos en HBO Max, Disney+, Amazon y Apple TV+

Con esta variedad de estrenos, septiembre se perfila como un mes clave para el streaming, ofreciendo desde producciones internacionales hasta propuestas locales. A continuación, todo lo nuevo que ingresa a los catálogos.

Apple TV+

“Highest 2 Lowest” (5 de septiembre): la nueva película de Spike Lee, protagonizada por Denzel Washington, llega tras un breve paso por cines. Inspirada en el clásico japonés “High and Low” de Akira Kurosawa, narra la historia de un empresario musical atrapado en un esquema de chantaje.

“The Morning Show” – Temporada 4 (17 de septiembre): la serie protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon regresa con diez episodios. En esta entrega se suman Marion Cotillard y Jeremy Irons, mientras Jon Hamm repite su papel como el empresario Paul Marks.

“All Of You” (26 de septiembre): drama romántico con Brett Goldstein e Imogen Poots, escrito por William Bridges (guionista de Black Mirror ), sobre dos amigos que descubren ser “almas gemelas” a través de un test tecnológico.

“The Savant” (26 de septiembre): Jessica Chastain interpreta a una madre con doble vida: de noche se infiltra en grupos extremistas online. Ocho episodios, con estrenos semanales tras el lanzamiento de los dos primeros.

HBO Max

“Task” (8 de septiembre): miniserie de los creadores de Mare of Easttown, con Mark Ruffalo y Tom Pelphrey. Sigue la investigación de una ola de robos en Filadelfia, donde un hombre aparentemente común se ve involucrado en una red criminal.

Disney+

“Lilo y Stitch” (3 de septiembre): el live action del clásico animado llega al streaming tras su éxito en cines.

“Only Murders in the Building” – Temporada 5 (9 de septiembre): Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez regresan con nuevas investigaciones tras la sospechosa muerte del portero Lester.

“Los mufas: suerte para la desgracia” (12 de septiembre): comedia argentina con Daniel Hendler y Diego Cremonesi sobre el extraño fenómeno de las “personas mufa”. Dirige Gabriel Medina.

“Match: La reina de las apps de citas” (19 de septiembre): Lily James interpreta a Whitney Wolfe Herd, fundadora de Bumble, en esta biopic sobre el mundo de las apps de citas.

Amazon Prime Video

“LOL: Last One Laughing Argentina” – Temporada 2 (12 y 19 de septiembre): el reality conducido por Susana Giménez y Darío Lopilato vuelve con más comediantes, entre ellos Pachu Peña, Pablo Granados y Dani La Chepi.