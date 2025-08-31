Antonela Roccuzzo dejó ver la emotiva foto que eligió como fondo de pantalla en su celular

Durante un partido del Inter Miami, las cámaras enfocaron a la rosarina y revelaron una imagen muy significativa para todos los argentinos.

Antonela Roccuzzo dejó entrever su fondo de pantalla. Foto: Instagram @juan__ch0

Sin dudas, Antonela Roccuzzo es una de las argentinas más queridas. Su estilo sencillo, su sonrisa constante y el apoyo incondicional a Lionel Messi la convirtieron en una figura muy cercana para la gente. Aunque suele mantener un perfil bajo, cada tanto sorprende con gestos que emocionan a los fanáticos. Esta vez no fue a través de sus redes, sino por un descuido frente a las cámaras.

El partido y la postal inesperada

El miércoles 27 de agosto, en el Chase Stadium, Inter Miami se enfrentó a Orlando City por la semifinal de la Leagues Cup. El encuentro marcó el regreso de Messi tras una lesión, y como siempre, su familia lo acompañó desde el sector VIP: Antonela junto a Thiago (12) y Mateo (9). Y como siempre, las cámaras no solo captaron al 10, sino también a su círculo más cercano.

En una de las tomas que circularon en redes, se la vio a la rosarina con el celular desbloqueado en la mano. Allí quedó al descubierto la foto que eligió como fondo de pantalla: Messi besando la Copa del Mundo después de la final contra Francia en el estadio Lusail. Una postal cargada de ternura para la familia, pero también de enorme valor simbólico para todo el país, al evocar uno de los días más felices en la historia del fútbol argentino.

La primera imagen de Messi besando la copa. Foto: X @SomosAnalistas_

No es la primera vez

En agosto de 2023 ya había sucedido algo similar. Durante otro partido del Inter Miami, se alcanzó a ver la imagen que usaba en la pantalla de bloqueo: una foto familiar tomada en Qatar, donde aparecen los cinco celebrando en el campo de juego. Esa postal tiene un gran valor sentimental para los Messi: Antonela la usó como foto de perfil en Instagram y, según reveló Tomás Messi, también fue elegida por Leo para su WhatsApp.