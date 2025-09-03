Lionel Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de su amigo Nicolás Vázquez

El capitán de la Selección Argentina sorprendió al público del Teatro Lola Membrives.

Lionel Messi y Nicolás Vázquez. Foto: Instagram @nicovazquezok

El Teatro Lola Membrives fue escenario de una noche que quedará en la memoria de todos. En medio de la exitosa obra Rocky, protagonizada por Nicolás Vázquez, el público se llevó una sorpresa estelar: Lionel Messi, el capitán argentino y referente máximo del fútbol mundial, estuvo en la sala para alentar a su gran amigo.

Lionel Messi sorprendió a todos en el teatro. Video: Redes/NA

La presencia de Messi se mantuvo en reserva hasta el final de la función. El futbolista estuvo acompañado por su mamá Celia, su papá Jorge, sus dos hermanos Matías y Rodrigo y todos sus sobrinos. Fue entonces, al ponerse de pie entre aplausos y emoción, cuando los espectadores y el mismo elenco, sorprendidos, descubrieron que compartieron función con el ídolo máximo del deporte.

La ovación fue inmediata, cerrada y vibrante, como un homenaje espontáneo a quien lleva la bandera argentina por el mundo.

Al finalizar la función, Messi se fue al camarín con Nicolás Vázquez y estuvieron conversando a solas durante varios minutos.

Lionel Messi en el teatro. Foto: NA

En la previa del próximo compromiso de la Selección —este jueves frente a Venezuela— Lionel Messi eligió disfrutar de una velada cultural y acompañar a su amigo en la adaptación teatral de Rocky. Una escena íntima, emotiva y memorable que unió al arte con el deporte en una noche única.