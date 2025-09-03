Una foto del casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ganó un premio internacional: la tierna postal

El retrato tiene que ver con Thiago, el hijo mayor del futbolista y la modelo.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram.

Una particular imagen tomada en el casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, realizado en Rosario, le valió un reconocimiento internacional al fotógrafo rosarino Andrés Preumayr.

La postal, tomada el 30 de junio de 2017, muestra a los recién casados dándose un tierno beso, mientras que Thiago, uno de sus tres hijos, hace un gesto de vergüenza que, luego de 8 años, se volvió viral. En aquel momento, el mayor de los hermanos tenía solo 4 años.

La foto por la que ganó el premio. Foto: Andrés Preumayr | Awarded photo - Wedding Awards Photography 69 / 2025

La imagen recibió el premio “Inspiration Award”, que fue otorgado por una de las organizaciones más conocidas en el mundo de la fotografía. Por su parte, el fotógrafo dijo que ese casamiento fue “un antes y un después” para su carrera artística.

“Todos esperábamos el beso de Anto y Leo, pero lo mejor vino un segundo después, con la reacción de Thiago, tan espontánea y natural, con una ternura inolvidable”, recordó Andrés Preumayr en sus redes sociales.

Además, contó que al darse cuenta de la reacción de Thiago, automáticamente cambió de posición la cámara y lo incluyó en la foto, la cual finalmente recibió un premio.

Lionel Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de su amigo Nicolás Vázquez

El Teatro Lola Membrives fue escenario de una noche que quedará en la memoria de todos. En medio de la exitosa obra Rocky, protagonizada por Nicolás Vázquez, el público se llevó una sorpresa estelar: Lionel Messi, el capitán argentino y referente máximo del fútbol mundial, estuvo en la sala para alentar a su gran amigo.

La presencia de Messi se mantuvo en reserva hasta el final de la función. El futbolista estuvo acompañado por su mamá Celia, su papá Jorge, sus dos hermanos Matías y Rodrigo y todos sus sobrinos. Fue entonces, al ponerse de pie entre aplausos y emoción, cuando los espectadores y el mismo elenco, sorprendidos, descubrieron que compartieron función con el ídolo máximo del deporte.

Lionel Messi y Nicolás Vázquez. Foto: Instagram @nicovazquezok

La ovación fue inmediata, cerrada y vibrante, como un homenaje espontáneo a quien lleva la bandera argentina por el mundo.

Al finalizar la función, Messi se fue al camarín con Nicolás Vázquez y estuvieron conversando a solas durante varios minutos.