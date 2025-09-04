Gimena Accardi fue vinculada con un joven de 20 años y rompió el silencio: qué dijo

La actriz se divorció recientemente de Nico Vázquez tras confesar una infidelidad y ya fue vinculada con otro hombre. Los detalles.

Gimena Accardi. Foto: Instagram/gimeaccardi

Gimena Accardi volvió a estar en el centro de la polémica tras haber sido vinculada sentimentalmente con un joven de 20 años, llamado Ulises, luego de divorciarse de Nicolás Vázquez, con quien estuvo en pareja casi 20 años.

En diálogo con LAM, la actriz habló sobre su separación y fue sincera al analizar que la relación estaba rota desde hacer un tiempo. “El ciclo ya estaba en su camino y sabíamos que terminaría hace mucho”, reveló Accardi.

La palabra de Gimena Accardi. Video: LAM.

Sin embargo, puso un límite cuando le preguntaron sobre su supuesto nuevo romance: “Hace varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice y no me arrepiento; fue un proceso largo de exposición, pero ya no tengo más ganas de hablar de mi vida privada”. Y agregó: “Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo”.

Por último, volvió a poner el foco en la buena relación que mantiene con Nico Vázquez: “Sé cómo son las cosas y Nico lo sabe, eso es lo importante. No me dan ganas de aclarar más nada; lo que quería aclarar, lo hice y quedó clarísimo. Fue importante hacerlo”.

La pareja se separó tras 18 años Foto: NA

“Cerré todo por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos”, remarcó la actriz sobre su decisión de alejarse de las redes sociales hasta que la espuma baje.

Mirtha Legrand cuestionó a Gimena Accardi por hablar de su infidelidad

En una nueva emisión de “La Noche de Mirtha”, la conductora volvió a demostrar que no tiene reparos a la hora de expresar su opinión. En esta ocasión, el blanco de sus comentarios fue la actriz Gimena Accardi, quien días atrás admitió públicamente haber sido infiel a su pareja, el actor Nicolás Vázquez.

El debate se generó durante un intercambio con la periodista Karina Iavícoli, invitada al programa, cuando Mirtha Legrand indagó sobre la forma en que surgen los rumores en el ambiente artístico. La conversación rápidamente derivó hacia la repercusión que tuvo la confesión de Accardi, tema que aún divide opiniones en redes sociales y programas de espectáculos.

Mirtha Legrand fue fulminante con Gimena Accardi tras el divorcio con Nico Vázquez. Video: YouTube / eltrece.

“Entiendo la necesidad de Gimena de hablar, pero me parece que quedó en un muy mal lugar como mujer, porque nunca vi a un hombre hacer eso, dar explicaciones”, comenzó Iavícoli, en diálogo con Mirtha.

“Ella lo quiso cuidar, porque lo quiere mucho, pero me parece que la atacan mucho. Me parece que no están bien…”, y Mirtha la interrumpió para consultarle: “¿Ella le reprochó a él que lo haya dado a conocer?”.

Gimena Accardi y Nico Vázquez. Foto: Instagram.

“Ella asumió que le fue infiel, y como él la pasó mal supuestamente, ella dio la cara por él”, le contestó la periodista. “Pero generalmente una infidelidad se oculta, no se comenta”, sumó Legrand.

Lejos de terminar la conversación ahí, la diva opinó: “Cómo habló ella en cámara. No se explican esas cosas. Se ocultan y no se habla más. Está mal que lo haya dicho porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, pero existe”.