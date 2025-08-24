Mirtha Legrand cuestionó a Gimena Accardi por hablar de su infidelidad: “Lo hizo quedar como un cornudo a Nico Vázquez”

Durante su programa “La Noche de Mirtha”, la conductora sorprendió con un comentario sin filtros al analizar la confesión pública de la actriz sobre una deslealtad en su relación con Nicolás Vázquez.

En una nueva emisión de “La Noche de Mirtha”, la conductora volvió a demostrar que no tiene reparos a la hora de expresar su opinión. En esta ocasión, el blanco de sus comentarios fue la actriz Gimena Accardi, quien días atrás admitió públicamente haber sido infiel a su pareja, el actor Nicolás Vázquez.

El debate se generó durante un intercambio con la periodista Karina Iavícoli, invitada al programa, cuando Mirtha Legrand indagó sobre la forma en que surgen los rumores en el ambiente artístico. La conversación rápidamente derivó hacia la repercusión que tuvo la confesión de Accardi, tema que aún divide opiniones en redes sociales y programas de espectáculos.

“Entiendo la necesidad de Gimena de hablar, pero me parece que quedó en un muy mal lugar como mujer, porque nunca vi a un hombre hacer eso, dar explicaciones”, comenzó Iavícoli, en diálogo con Mirtha.

“Ella lo quiso cuidar, porque lo quiere mucho, pero me parece que la atacan mucho. Me parece que no están bien…”, y Mirtha la interrumpió para consultarle: “¿Ella le reprochó a él que lo haya dado a conocer?”.

“Ella asumió que le fue infiel, y como él la pasó mal supuestamente, ella dio la cara por él”, le contestó la periodista. “Pero generalmente una infidelidad se oculta, no se comenta”, sumó Legrand.

Lejos de terminar la conversación ahí, la diva opinó: “Cómo habló ella en cámara. No se explican esas cosas. Se ocultan y no se habla más. Está mal que lo haya dicho porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, pero existe”.

Oficialmente separados: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio y un detalle dio que hablar

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi concluyeron su acuerdo de divorcio, de mutuo acuerdo y con la emoción a flor de piel.

Luego de que Accardi confesó su infidelidad con Vázquez, el protagonista de Rocky informó que ya habían iniciado el proceso legal y el jueves pasado, ambos vivieron un momento “muy movilizante” durante la firma de papeles, según señaló el periodista Fede Flowers.

Los mismo trascendidos indicaron que los actores llegaron juntos a finalizar con el trámite que rompe su vínculo ante la ley, algo que fue muy sorprendente para el abogado que selló la separación.

Esta imagen condice con las palabras de ambos en sus respectivas declaraciones anteriores en donde se mostraron amor y respeto mutuo.

Los trascendidos también indican que las divisiones materiales serán “en buenos términos” porque separarán todo a la mitad: ella se queda con la casa, él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año. Además, considerarían mantener trabajos en conjunto.