Ricardo Darín y Calu Rivero llegaron a HBO Max: la película policial combina drama y obsesión que no te podés perder

Este filme nacional está entre los recomendados y es perfecto para un fin de semana de relax, con pochoclos en mano.

Tesis sobre un homicidio, película. Foto: Prime Video.

Los títulos nacionales siguen siendo una gran opción para integrar en las plataformas de streaming, tanto series como películas o documentales. En ese sentido, la plataforma HBO Max incluyó un filme con un elenco destacado que ya logró captar la atención de los espectadores.

Se trata de “Tesis sobre un homicidio”, una película que supo como combinar suspenso y drama y un guion con giros inesperados. Con Ricardo Darín como protagonista y un elenco de primer nivel que acompaña, es un filme recomendado para disfrutar durante el fin de semana.

De qué se trata “Tesis sobre un homicidio”

“Ricardo Darín, Alberto Ammann y Calu Rivero protagonizan este thriller policial que sigue a un profesor de derecho penal cuya vida da un vuelco cuando intenta descubrir si uno de sus mejores alumnos ha cometido un brutal asesinato”, es la sinopsis oficial de la plataforma.

La película trata sobre la vida de Roberto Bermúdez, un abogado y profesor universitario que comienza a obsesionarse y a investigar sobre un crimen que ocurrió en los alrededores de su facultad. Convencido de que el asesino es uno de sus mejores alumnos, empieza una investigación personal que lo llevará a estar entre la justicia y la obsesión.

Tesis sobre un homicidio, película. Foto: HBO Max.

El filme es un éxito porque después de más de una década de su estreno sigue atrayendo a los espectadores. Se trata de una historia que nunca pasa desapercibida entre los usuarios.

Elenco de “Tesis sobre un homicidio”