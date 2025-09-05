Murió la Duquesa de Kent, esposa del primo de la reina Isabel II de Inglaterra

Katharine Lucy Mary Worsley falleció a los 92 años. Compartió su vida con el duque de Kent y fue reconocida por entregar premios en Wimbledon.

Duquesa de Kent. Foto: Reuters

La duquesa de Kent, esposa del duque de Kent, primo de la reina Isabel II y reconocida por ser la encargada de entregar los premios de tenis en Wimbledon, murió a los 92 años.

“El Palacio de Buckingham anuncia con profundo pesar el fallecimiento de Su Alteza Real la Duquesa de Kent. Su alteza real falleció pacíficamente anoche en el Palacio de Kensington, rodeada de su familia”, anunció en un comunicado.

Duquesa de Kent con Jana Novotna en Wimbledon. Foto: Reuters

El rey Carlos III y la reina Camila mostraron su pésame y se unieron “al duque de Kent, a sus hijos y nietos en el duelo por su pérdida y recuerdan con cariño la dedicación de toda una vida de la duquesa a todas las organizaciones con las que estuvo vinculada, su pasión por la música y su empatía por los jóvenes”.

Katherine, duquesa de Kent, una figura muy querida en el Reino Unido, fue la primera miembro de la familia real británica en convertirse al catolicismo en 300 años.

Duquesa de Kent con Nelson Mandela. Foto: Reuters

Su vida

Nacida como Katharine Lucy Mary Worsley en 1933 en Hovingham Hall, Yorkshire, contrajo matrimonio en 1961 con el príncipe Eduardo, duque de Kent, primo de la reina Isabel II, en la catedral de York, y fue la primera vez en ese lugar en más de seis siglos.

Con el duque de Kent tuvo tres hijos: Jorge, conde de San Andrés, Elena y Nicolás.

Además, los duques sufrieron la pérdida de un hijo, un episodio que la duquesa recordó en varias ocasiones como “profundamente devastador” y que le provocó episodios de depresión.