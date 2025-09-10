Catalina Gorostidi contó el accidente que vivió por no alimentarse correctamente: “A ese nivel”

La exparticipante de Gran Hermano padece anorexia desde los 17 años y sus fans se preocuparon por su salud actual.

Catalina Gorostidi. Foto: Instagram.

Catalina Gorostidi contó recientemente que se encuentra con un problema de alimentación y se mostró harta de recibir mensajes hirientes a través de sus redes. En ese sentido, hizo un descargo en el programa de streaming donde trabaja y terminó contando que se cayó en la bañera por no “alimentarse correctamente”.

“Estoy recontra podrida y el otro día subí una foto a propósito, donde se me veía la panza, porque siempre tengo los mismos haters que me ponen ‘ay, que flaca que estás’ o ‘a un vómito de morirte’. Yo nunca hablo del cuerpo de nadie que no sea del mío”, comenzó contando la ex Gran Hermano.

Catalina Gorostidi. Foto: Instagram.

“La última vez que viajé a Santa Fe no pude ir a una fiesta porque me terminé desmayando en el baño de mi casa. ¿Entienden? A ese nivel. Y fue porque estoy anémica, porque es verdad que no estoy comiendo lo suficiente. Pero estoy en tratamiento”, agregó Catalina.

“No promuevo ningún trastorno alimenticio”

“Yo nunca me quejé de que me critiquen mi cuerpo. Nunca dije ‘dejen de decirme que estoy flaca’. Sé lo que soy y es el cuerpo que tengo. No voy a dejar de subir fotos a Instagram porque a otros les moleste”, manifestó la modelo.

Luego, Catalina Gorostidi aclaró que, si bien no está contenta con lo que está viviendo, no quiere ocultarse: “Yo no promuevo ningún trastorno alimenticio, subo las fotos de mi cuerpo tal como es. Al que le guste, bien, y al que no, lo siento”.

Catalina, exparticipante Gran Hermano. Foto: Instagram.

La salud de Catalina Gorostidi

Catalina Gorostidi padece anorexia desde los 17 años y los seguidores de Gran Hermano se preocuparon al ver el fuerte descenso de peso que hizo al salir del reality.

La influencer se encuentra en tratamiento, pero aún le cuesta salir adelante. Estuvo hospitalizada y tiene apoyo psicológico.