Evangelina Anderson estaría saliendo con un destacado futbolista de Boca casado: “La tengo grabada”

Luego de anunciar su separación con Martín Demichelis, la modelo estaría teniendo un affaire con un importante jugador de fútbol. ¿Quién es?

Evangelina Anderson. Foto: Instagram.

Días atrás, Pepe Ochoa había asegurado que Evangelina Anderson estaría muy cerca de un joven luego de anunciar su separación con Martín Demichelis. Sin embargo, Yanina Latorre agregó más información en su programa SQP y confirmó que la modelo estaría con un hombre casado.

“Si no quiere circo que se fije con quién sale”, empezó diciendo la conductora. “Imaginen lo que será que no me animo a contarlo. Si esto es verdad y sale a la luz, va a ser el escándalo del año. Lo sé hace un tiempo. Sé cómo se conocieron y dónde se encontraban… Digo encontraban porque, esta semana, él anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado”, agregó picante.

Luego, Yanina Latorre aseguró que por el momento no revelará la identidad del hombre: “Él está casado, y yo familias no arruino”. “No me gusta que Evangelina se haga la llorona por los hijos y termine con alguien que también tiene pibes. Me animé a contar esto porque, anoche mientras estaba al aire, me escribieron dos personas y me preguntaron si sabía que ‘Eva sale con…’”, añadió.

Por su parte, Majo Martino, amiga de la modelo, intentó desmentirla, pero Yanina Latorre no dio el brazo a torcer y agregó: “Yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue”.

Evangelina Anderson, Foto Instagram

Quién es el hombre casado que estaría teniendo un affaire con Evangelina Anderson

Según informó el portal de noticias PrimiciasYa, el hombre en cuestión sería el futbolista de Boca y de la Selección, Leandro Paredes, quien recientemente se convirtió en padre por tercera vez con su esposa Camila Galante.

Sin embargo, la versión de Evangelina Anderson es que no está en pareja con nadie y mucho menos con un casado.

Leandro Paredes en el entrenamiento de Boca Foto: X @BocaJrsOficial

Meses atrás, los rumores de que el futbolista estaría siendo infiel a Galante fueron tomando aún más fuerza desde su llegada al país para iniciar su temporada en Boca Juniors. Sin embargo, la pareja se mostró sólida desde el principio y no han reaccionado a los comentarios de los portales.