“Tulsa King”, la serie protagonizada por Sylvester Stallone, estrena su tercera temporada con un personaje nuevo: de quién se trata

El nuevo personaje de la serie pondrá en jaque al protagonista y promete revolucionar la historia central.

Tulsa King. Foto: Paramount+

Sylvester Stallone es una de las figuras más importantes de Hollywood y del mundo del cine. Sin embargo, este último tiempo debutó en el streaming con su protagónico en “Tulsa King”, el éxito de Paramount+.

El actor reconoció que aceptar el papel para el streaming fue un gran desafío: “Siempre pensé que la televisión era un territorio ajeno, pero este personaje me obligó a explorar nuevas facetas”, expresó en entrevistas recogidas por Entertainment Weekly.

Tulsa King. Foto: Paramount+

La serie, que combina acción y comedia, fue muy bien recibida por la audiencia que espera con ansias la temporada 3. En esta nueva parte, que se lanzará el próximo 21 de septiembre, se suma un nuevo personaje que mantiene en vilo al espectador.

De qué trata “Tulsa King”

“El capo de la mafia de Nueva York, Dwight “El General” Manfredi, sale de prisión después de 25 años y es exiliado por su jefe a Tulsa, Oklahoma, para empezar su propio negocio. Al darse cuenta de que ya no tiene el respaldo de su familia mafiosa, Dwight empieza a formar su propio equipo”, es la sinopsis oficial de la serie protagonizada por Stallone.

Quién es el nuevo personaje de “Tulsa King” para la temporada 3

El actor Samuel L. Jackson, nominado al Oscar, se suma a la nueva temporada de la serie que marcará un punto de inflexión en la historia. El actor tendrá el personaje de Russell Lee Washington Jr., un viejo compañero de cárcel de Dwight Manfredi, que llega con el objetivo de enfrentarse con el protagonista.

El nuevo personaje no solo será un punto importante en la tercera temporada, sino que también será una conexión fundamental para el universo expandido de la franquicia, ya que protagonizada el spin-off “NOLA King”, ambientado en Nueva Orleans y ya en pleno desarrollo.

Tulsa King. Foto: Paramount+

El reparto de la nueva temporada mantiene a Sylvester Stallone como protagonista en el papel de Dwight “El General” Manfredi, y es acompañado por Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike “Cash Flo” Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach y James Russo, junto a las incorporaciones de Garrett Hedlund y Dana Delany.