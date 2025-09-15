Misterio, tensión y culpas: la miniserie que plantea un duro dilema familiar ya está disponible en Disney+

Esta miniserie plantea un dilema familiar que desata misterio, tensión y culpas.

Dos familias, serie. Foto: Disney+

Disney+ estrenó recientemente una miniserie basada en la novela “Playing Nice” de J.P. Delaney que explora lo más oscuro del amor parental y las mentiras que puede haber en una familia.

Se trata de “Dos Familias”, un título con 4 episodios bajo la dirección de Kate Hewitt. La serie crea un ambiente de misterio, tensión y culpas desde la primera escena que mantiene en vilo al espectador.

De qué trata “Dos familias”

“Dos parejas descubren que sus hijos pequeños fueron intercambiados al nacer por un error en el hospital y se enfrentan al terrible dilema de quedarse con los hijos que han criado y amado o recuperar a sus hijos biológicos”, es la sinopsis oficial de Disney+.

Dos familias, serie. Foto: Disney+

Desde ese momento, las parejas deben enfrentar la difícil decisión de continuar criando a los hijos que tanto quieren o luchar por recuperar a sus hijos biológicos. Lo que comienza como un acuerdo pronto se transforma en desconfianza y manipulaciones, hasta terminar en una batalla legal cargada de conflictos emocionales.

Elenco de “Dos familias”

James Norton como Pete Riley

Niamh Algar como Maddie Riley

James McArdle como Miles Lambert

Jessica Brown Findlay como Lucy Lambert

Dos familias, serie. Foto: Disney+

La nueva serie argentina que desembarca en Disney +

Este viernes 12 de septiembre, Disney+ estrenó una de las series argentinas más esperadas del año: “Los mufas: suerte para la desgracia”, una comedia que espera sorprender a los espectadores, ya que, con cierta ironía, se adentra en el mundo de la superstición.

Los Mufas: suerte para la desgracia, serie. Foto: Disney+

La serie se centra en quienes tienen accidentes y mala suerte, afectando a quienes lo rodean con su sola presencia, calificados como “mufas” por la sociedad. La producción tiene solamente 8 episodios y es dirigida por Grabiel Medina y basada en una idea de Sebastián Borensztein.

El elenco lo encabezan Daniel Hendler, Diego Cremonesi, Carla Quevedo, Osmar Núñez y Pilar Gamboa, acompañados por Nacho Gadano (Rolando), Sofía Brito (Sofía), Emiliano Kaczka (Silvio), Damián Dreizik (Mario) y Blanca Olivetti.

Los Mufas: suerte para la desgracia, serie. Foto: Disney+

La serie pretende captar la atención del público no solamente por su divertida historia, construida desde el humor negro y el costumbrismo, sino que además, la expectativa es aún mayor por su inigualable elenco.