Benjamín Vicuña compartió un inédito video de Blanquita a 13 años de su muerte: “Sigo escuchando el eco de tu risa”

Como todos los aniversarios del fallecimiento de la pequeña, el actor chileno compartió un conmovedor video y además le agregó unas sentidas palabras.

Benjamín y Blanca Vicuña. Foto: NA.

Este lunes 8 de septiembre se cumplen 13 años del fallecimiento de la pequeña Blanca, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña. Por este motivo, el actor, como suele acostumbrar, publicó un conmovedor e inédito video para conmemorarla.

En un día donde abundan los recuerdos, el actor compartió imágenes de su hija junto a Bautista, el mayor de sus hijos varones con la modelo, riendo y jugando mientras sonaba la canción “Yo pienso en ti”, de Manuel García. “Blanca. Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje”, comenzó escribiendo el actor en el sentido posteo.

El video inédito que compartió Benjamín Vicuña de su hija Blanquita. Video: Instagram.

“El frío me penetra hasta los huesos pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento“, agregó Vicuña.

Luego compartió algunos recuerdos con la pequeña Blanquita: “Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí”.

Benjamin Vicuña y su hija Blanca

Sin embargo, el posteo generó más conmoción tras hablar del inmenso dolor que aún siente: “A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños”, se sinceró el actor, y agregó: “Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar. Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”.

Cabe destacar que en abril del año 2022, Benjamín Vicuña publicó el libro “Blanca, la niña que quería volar”, donde habló sobre el duelo de la muerte de la niña y cómo repercutió en el entorno familiar.