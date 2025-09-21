El desgarrador mensaje de Maru Botana a 17 años de la muerte de su hijo Facundo: “El día que desearía que nunca hubiese existido”

La cocinera compartió un emotivo posteo en Instagram en memoria de Facundo, su hijo de seis meses que murió de forma súbita el 21 de septiembre de 2008. A su vez, agradeció todos los mensajes de apoyo de sus seguidores.

Maru Botana, acompañada por uno de sus hijos, en la tumba de su hijo Facundo, quien falleció en 2008. Foto: Instagram / marubotanaok.

Este domingo, la reconocida cocinera y conductora Maru Botana conmovió a sus seguidores al publicar un sentido mensaje en memoria de su hijo Facundo, quien murió el 21 de septiembre de 2008, cuando tenía apenas seis meses de vida.

La muerte del pequeño, ocurrida de manera súbita mientras estaba al cuidado de su abuela, marcó para siempre a la familia Botana-Solá. El bebé había nacido el 8 de marzo de 2008 y era el sexto hijo que la chef tuvo junto a su esposo, Bernardo Solá.

Se cumplen 17 años del fallecimiento de Facundo, hijo de Maru Botana. Foto: Instagram / marubotanaok.

“Las ganas de verte son infinitas”: el doloroso recuerdo de Maru Botana

A través de Instagram, Maru compartió una foto de su hijo junto a una reflexión cargada de dolor. “Hoy es el día. El día en que si pudiera volvería todo para atrás, o el día que desearía que nunca hubiese existido”, expresó, acompañando sus palabras con recuerdos personales que reflejaron la profundidad de su pérdida.

En su publicación, la cocinera remarcó la dificultad de atravesar cada aniversario de la tragedia: “Aunque pasen los años, los que tenemos el corazón roto, sabemos que los días especiales son difíciles”.

También se refirió al peso emocional que aún carga, pese al paso del tiempo: “Nos hacemos mil preguntas sin respuestas. No entendemos nada. Son esos días que tenemos una especie de angustia, tristeza y una incomodidad difícil de explicar”.

Posteo de Maru Botana a 17 años del fallecimiento de su hijo Facundo. Foto: Instagram / marubotanaok.

Conmovida, explicó que compartir su dolor le brinda alivio y conexión con quienes pasaron por experiencias similares. “A mí, en particular, me hace bien compartir mi tristeza con ustedes y con muchos de los que sufrieron y sufren la pérdida. Él siempre está y lo siento en cada uno de mis hijos. Pero hoy Facu, las ganas de verte y tenerte son infinitas”.

Botana recordó momentos familiares junto a sus hijos mayores y lo difícil que resultó explicarles la partida de su hermano: “Tan chiquitos todos y tan triste el momento que les contamos que te habías ido al cielo. Te amamos y te recordamos siempre, hasta Juani e Ine que no te conocieron te tienen presente”.

Finalmente, cerró su mensaje con palabras de agradecimiento y fortaleza, destacando el aprendizaje que dejó la ausencia de su hijo: “Pasan los años, la mochila pesa menos. Se aprende, se puede. Pero si alguna enseñanza me quedó, después de que te fuiste, fue el caudal de amor que nos dejaste y la unión entre todos. Gracias Facu, hoy y siempre en nuestras vidas”.

La cocinera agradeció los mensajes de apoyo de sus seguidores. Foto: Instagram / marubotanaok.

La publicación, rápidamente, se llenó de comentarios de apoyo, demostrando el cariño y respeto que sus seguidores sienten por la cocinera y su familia, quienes mantienen vivo el recuerdo de Facundo a través del tiempo.