La receta del chipá de Maru Botana: los ingredientes y secretos para que te salga idéntico

Según la famosa cocinera, la clave está en la textura de la masa y en el orden de los pasos. Conocé el procedimiento para sorprender a tu familia con esta exquisita comida.

Chipá, comida típica de Paraguay. Foto: Bon Viveur.

El chipá es un pan de queso preparado con fécula de yuca, mandioca o tapioca, oriundo de Paraguay, y muy popular en Argentina, ideal para acompañar el mate durante el desayuno o la merienda.

Teniendo en cuenta su popularidad, la reconocida cocinera Maru Botana compartió en sus redes sociales una exquisita receta que conquistó a sus seguidores, acumulando más de 30 mil ‘Me Gusta’.

La receta del chipá, según Maru Botana

Ingredientes

Los ingredientes del chipá. Foto: Bon Viveur.

1 kilo de harina de mandioca

600 gramos de queso semiduro (Maru combina 300 gramos de queso de rallar y 300 gramos de quartirolo)

200 gramos de manteca pomada

5 huevos

1 taza de leche

2 cucharaditas de sal

El paso a paso de la preparación

Prepará la mesada: formá una corona con la harina de mandioca. En el centro, colocá la manteca pomada y la sal. Incorporá los quesos: sumá los 600 gramos de queso semiduro rallado. Podés usar la mezcla de quesos que recomienda Maru para un sabor más equilibrado. Agregá los huevos: rompé los huevos de a uno en el centro de la corona. Esto ayuda a integrar mejor los ingredientes. Amasá con paciencia: trabajá la masa hasta que comience a crujir en las manos. Si notás que está muy seca, sumá un chorrito de leche hasta lograr una textura pareja y seca. Formá los bollos: una vez lista la masa, armá bolitas del tamaño que prefieras. Horno: colocá los bollos sobre una placa para horno, dejando un espacio entre cada uno. Hornealos a 200° por aproximadamente 15 minutos o hasta que estén dorados.

La receta del chipá. Foto: Bon Viveur.

Según Maru Botana, los chipas son ideales para comerlos recién salidos del horno, cuando el queso aún está bien derretido.

Por otro lado, la reconocida cocinera invita a sus seguidores a animarse a personalizar la receta, probando con otros quesos o tamaños.