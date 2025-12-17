El marido de Maru Botana fue denunciado por “deudas salariales, acoso y hostigamiento laboral”: el monto millonario que debe pagar

La pastelera y el empresario fueron denunciados por “deudas salariales, acoso y hostigamiento laboral” por una exempleada de uno de sus negocios y deberán resarcirla económicamente.

Maru Botana y su marido Bernardo Solá. Foto: redes sociales.

Ángel de Brito contó este martes en su programa LAM que Maru Botana y su marido, Bernardo Solá, fueron denunciados por “deudas salariales, acoso y hostigamiento laboral” por una exempleada de uno de sus negocios.

“Escándalo judicial. Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía hostigada por el marido de Maru Botana. Iba a dar la nota y casualmente llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo”, expresó el conductor.

Luego contó los detalles de la demanda: “Hace unas semanas, una exempleada de Maru Botana que trabajaba en su local de la calle Echeverría demandó a la pastelera y a su esposo por deudas salariales y, particularmente, contra Bernardo Solá, que es el esposo de Maru, por acoso y hostigamiento laboral, todo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia n°47”.

“El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse para llegar al trabajo más desprolija”, agregó De Brito.

Denuncia contra Maru Botana. Foto: captura LAM.

Por otro lado, el conductor de LAM contó algunos detalles del acuerdo al que llegaron: “Fue un acuerdo transaccional. Se solicitó la homologación y dieron el pago de un monto embargado. Después se solicitó el levantamiento del embargo. La actora, a fin de llegar a un acuerdo conciliatorio, reajusta el monto de su demanda, incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos”.

“Los demandados, sin reconocer hechos ni derecho, y en su efecto conciliatorio, prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora”, añadió Ángel, y aclaró que la pastelera y su esposo resarcieron económicamente a la denunciante.

Maru Botana y su marido Bernardo Solá. Foto: redes sociales.

“El 9 de diciembre pagaron la suma de 22 millones de pesos y después va todo en cuotas de 11 mil dólares el 8 de enero y dos mil dólares por mes hasta saldar la deuda total”, reveló sobre los pagos que deben hacer Maru Botana y Solá.