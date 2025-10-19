Tarta de espárragos sin gluten: receta rápida, fácil y saludable para cuidarse en el verano

Los beneficios de esta receta saludable y exquisita, ideal en plena temporada compartida por Maru Botana.

Tarta de espárragos: deliciosa y fácil de preparar. Foto: Unsplash.

Maru Botana aprovechó la temporada de espárragos para compartir una deliciosa receta para innovar en la cocina. Se trata de la tarta de espárragos sin gluten.

Apta para personas con intolerancia al gluten, ya sean celíacos o diabéticos o también para aquellos que padecen enfermedades gastrointestinales, esta receta sin harinas es ideal para ellos.

¿Cómo es la tarta de espárragos de Maru Botana?

Esta tarta, además de tener un gran sabor, destaca por su valor nutritivo. Los espárragos son un vegetal de estación con múltiples beneficios: bajos en calorías, ricos en fibra -lo que favorece la digestión y aporta saciedad- y con alto contenido de vitaminas A, C, E y K, además de ácido fólico.

La receta de tarta de espárragos sin gluten de Maru Botana. Video: Instagram/marubotanaok

Con estos nutrientes se logra fortalecer el sistema inmunológico, además cuidan de la piel y forman glóbulos rojos, que combaten el envejecimiento celular gracias a sus poderes antioxidantes.

Una de las claves de la receta de Botana es la masa, especialmente pensada para quienes no pueden consumir trigo. Su elaboración es a base de harina de arroz y avena, sin gluten. Por ende, se logra un sabor suave y una textura diferente.

Ingredientes para la masa:

1 taza de harina de arroz

2 tazas de avena

¾ taza de aceite

¾ taza de agua

1 cucharadita de sal

El paso a paso para hacer la tarta de espárragos sin gluten:

En un bol, mezclar bien todos los ingredientes hasta que se obtenga una masa uniforme. Amasar y distribuir sobre una tartera. Lo ideal es precocinar en horno precalentado hasta que tome consistencia firme.

Esta propuesta de tarta de espárragos tiene un relleno original, junto con puré de zapallo, ricota y edamame. Para unir la mezcla hay que agregarle huevos, queso crema y queso rallado, lo que le da un toque de cremosidad diferente.

Los espárragos son el ingrediente ideal para esta tarta sin gluten. Foto: Unsplash.

Ingredientes para el relleno:

3 atados de espárragos

3 huevos

¼ taza de queso rallado

¼ taza de queso crema

¼ taza de ricota

1 taza de edamame

½ kilo de puré de zapallo

El paso a paso para hacer el relleno de la tarta de espárragos:

Asar los espárragos con aceite de oliva y sal hasta que estén tiernos. Cortar y reservar. Después hay que mezclar los huevos con el queso crema y el queso rallado para formar la unión.

Sobre la masa precocida, colocar una capa de puré de zapallo, luego la ricota, los espárragos, el edamame y finalmente el ligue. Resta cocinar en horno a 170°C durante 25 minutos.

Solo hay que esperar a que todo se cocine y disfrutar de un palto delicioso, liviano y súper saludable, ideal para cuidar del cuerpo y mantener la figura estilizada.