Pan dulce de Maru Botana: la receta para destacar con el clásico de Navidad y Año Nuevo

El clásico de las fiestas de fin de año no puede faltar. En la nota te mostramos el paso a paso y los ingredientes de la receta de la pastelera profesional.

jueves, 4 de diciembre de 2025, 15:41
Maru Botana vende dos tipos de pan dulce. Foto Instagram @marubotanadulceysalado

Las fiestas de fin de año son la excusa ideal para cocinar y lucirse con los postres. Y si hay algo que no puede faltar en la mesa de Navidad, es el pan dulce. Para prepararlo, la mejor opción es la receta de Manu Botana. Con su toque casero y un sabor exquisito, la pastelera logró combinar sabores que remiten a la infancia y al espíritu festivo.

Maru Botana, reconocida por sus recetas frescas y versátiles, tiene una conexión especial con las fiestas de fin de año y los platos clásicos de Navidad y Año Nuevo. En esta oportunidad, te contamos cómo preparar su pan dulce: húmedo, esponjoso y lleno de sabor.

Pan Dulce de Maru Botana. Foto: redes sociales.

Receta del pan dulce de Maru Botana

Ingredientes

Para el fermento:

  • 50 g de levadura fresca
  • 1 cda. de azúcar
  • 110 ml de leche tibia

Para la masa:

  • 100 g de manteca blanda
  • 200 g de azúcar
  • 4 huevos
  • ralladura de 1 limón
  • unas gotas de agua de azahar
  • 1/2 cda. de coñac
  • 1 cda. de extracto de malta
  • 220 ml de leche tibia
  • 850 g de harina 0000
  • 350 g de chocolate
Pan Dulce de Maru Botana.

Paso a paso para el pan dulce de Maru Botana

  1. Hacer el fermento mezclando la levadura con el azúcar y la leche tibia, y dejar que repose unos minutos.
  2. En un bol, formar una corona con la harina y colocar en el centro el fermento junto con el resto de los ingredientes. Amasar hasta obtener una masa lisa y homogénea.
  3. Dejar leudar hasta que la masa duplique su volumen.
  4. Agregar el chocolate, mezclar bien y armar los panes en los moldes. Se puede humedecer la superficie con un poco de agua para lograr un mejor dorado y sumar más frutos secos.
  5. Hornear a 170 °C durante 45 minutos.
Pan dulce de Maru Botana. Foto: Maru Botana.

Pan dulce de Maru Botana: cuánto sale esta Navidad 2025

Para esta temporada, la pastelería de Maru Botana repitió sus dos variedades más exitosas e ideales para los paladares más exquisitos, y se pueden conseguir en cualquiera de sus locales:

  • Pan dulce tradicional con frutas: contiene almendras, castañas, nueces, ciruelas, pasas de uvas y cascaritas de naranja azucarada. La cobertura es de glasé de limón y tiene una corona con frutas secas azucaradas.
  • Pan dulce con chocolate: el clásico de Maru Botana se destaca por la abundante cantidad de chocolate tanto en su interior como en su exterior, aportando humedad y sabor.

Las dos variedades de pan dulce de Maru Botana, que cuestan $45.000, llegaron para reforzar la propuesta de la pastelera de apostar por la calidad y el sabor, consolidando este clásico como un infaltable de Navidad y Fin de Año.