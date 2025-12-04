Pan dulce de Maru Botana: la receta para destacar con el clásico de Navidad y Año Nuevo
El clásico de las fiestas de fin de año no puede faltar. En la nota te mostramos el paso a paso y los ingredientes de la receta de la pastelera profesional.
Las fiestas de fin de año son la excusa ideal para cocinar y lucirse con los postres. Y si hay algo que no puede faltar en la mesa de Navidad, es el pan dulce. Para prepararlo, la mejor opción es la receta de Manu Botana. Con su toque casero y un sabor exquisito, la pastelera logró combinar sabores que remiten a la infancia y al espíritu festivo.
Maru Botana, reconocida por sus recetas frescas y versátiles, tiene una conexión especial con las fiestas de fin de año y los platos clásicos de Navidad y Año Nuevo. En esta oportunidad, te contamos cómo preparar su pan dulce: húmedo, esponjoso y lleno de sabor.
Receta del pan dulce de Maru Botana
Ingredientes
Para el fermento:
- 50 g de levadura fresca
- 1 cda. de azúcar
- 110 ml de leche tibia
Para la masa:
- 100 g de manteca blanda
- 200 g de azúcar
- 4 huevos
- ralladura de 1 limón
- unas gotas de agua de azahar
- 1/2 cda. de coñac
- 1 cda. de extracto de malta
- 220 ml de leche tibia
- 850 g de harina 0000
- 350 g de chocolate
Paso a paso para el pan dulce de Maru Botana
- Hacer el fermento mezclando la levadura con el azúcar y la leche tibia, y dejar que repose unos minutos.
- En un bol, formar una corona con la harina y colocar en el centro el fermento junto con el resto de los ingredientes. Amasar hasta obtener una masa lisa y homogénea.
- Dejar leudar hasta que la masa duplique su volumen.
- Agregar el chocolate, mezclar bien y armar los panes en los moldes. Se puede humedecer la superficie con un poco de agua para lograr un mejor dorado y sumar más frutos secos.
- Hornear a 170 °C durante 45 minutos.
Pan dulce de Maru Botana: cuánto sale esta Navidad 2025
Para esta temporada, la pastelería de Maru Botana repitió sus dos variedades más exitosas e ideales para los paladares más exquisitos, y se pueden conseguir en cualquiera de sus locales:
- Pan dulce tradicional con frutas: contiene almendras, castañas, nueces, ciruelas, pasas de uvas y cascaritas de naranja azucarada. La cobertura es de glasé de limón y tiene una corona con frutas secas azucaradas.
- Pan dulce con chocolate: el clásico de Maru Botana se destaca por la abundante cantidad de chocolate tanto en su interior como en su exterior, aportando humedad y sabor.
Las dos variedades de pan dulce de Maru Botana, que cuestan $45.000, llegaron para reforzar la propuesta de la pastelera de apostar por la calidad y el sabor, consolidando este clásico como un infaltable de Navidad y Fin de Año.