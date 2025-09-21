Para maratonear: la impactante serie polaca de Disney+ ambientada en la Segunda Guerra Mundial

La plataforma de streaming suma a su catálogo una ambiciosa producción europea que recuerda la Polonia de 1936, donde un brutal asesinato amenaza con desestabilizar la propaganda nazi en los días previos a los Juegos Olímpicos de Berlín.

Serie "Los asesinatos de Breslavia" Foto: Disney+.

La famosa plataforma Disney + suma a su catálogo una nueva serie europea que promete capturar a los amantes del misterio y el thriller histórico: “Los asesinatos de Breslavia”.

La producción transporta al espectador a 1936, en la ciudad polaca de Breslavia, en pleno auge del nazismo y en los prolegómenos de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936.

El proyecto surge de una colaboración entre Estados Unidos y Polonia, con Disney en calidad de productor y Leszek Dawid, showrunner de reconocidas series polacas, al frente de la dirección creativa. La serie combina investigación policial, intriga política y un contexto histórico complejo, logrando un equilibrio entre entretenimiento y fidelidad histórica.

El elenco principal está encabezado por Tomasz Schuchardt y Agata Kulesza, figura del cine europeo. Completan el reparto actores habituales de la industria polaca, como Sandra Drzymalska, Adam Bobik, Przemyslaw Bluszcz e Ireneusz Czop.

¿De qué trata la serie “Los asesinatos de Breslavia”?

La historia comienza con el descubrimiento de un brutal asesinato en Breslavia, entonces bajo dominio alemán y control nazi. El comisario Franz Podolsky (Schuchardt) es el encargado de resolver el caso en medio de una presión política constante.

Mientras la investigación avanza, se revelan secretos oscuros de la ciudad y Franz debe enfrentarse a un enemigo sin límites que amenaza su carrera y su vida.

La serie combina elementos de thriller noir con un contexto histórico delicado: la llegada de los Juegos Olímpicos de Berlín, que el régimen nazi utilizó para proyectar una imagen de fortaleza y estabilidad ante el mundo, mientras consolidaba su propaganda y avanzaba en políticas antisemitas y expansionistas.

“Los asesinatos de Breslavia” consta de ocho episodios que combinan tensión, misterio y una ambientación histórica detallada. Su ritmo y desarrollo la convierten en una opción ideal para quienes buscan ver un thriller europeo con historia, intriga y un elenco sólido.

Con esta serie, Disney + refuerza su apuesta por producciones internacionales que mezclan entretenimiento y contexto histórico, ofreciendo a los espectadores una experiencia que va más allá del crimen o las típicas tramas de las series policiales: una mirada profunda a una ciudad marcada por la historia y el poder político del momento.