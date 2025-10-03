Daniela Celis se mostró feliz por la evolución de Thiago Medina: “Está mejor de ánimo, comiendo y leyendo”

“Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”, señaló la influencer.

Thiago Medina y Daniela Celis. Foto: Instagram @gemelas.medinacelis

Daniela Celis publicó un posteo para informar cómo continúa su expareja y padre de sus hijas, Thiago Medina, que está internado en terapia intensiva desde hace 20 días como consecuencia de un fuerte accidente que sufrió con su moto.

“Estamos felices, hoy Thiago continúa mejorando, superando bien el postoperatorio”, anunció la influencer, tras la cirugía a la que se sometió esta semana, que sería la última pautada por los médicos.

El panorama es muy positivo, ya que Daniela afirmó que Thiago “se encuentra mejor de ánimo, comiendo y ahora leyendo”.

Nuevo parte de Thiago Medina. Foto: Instagram @danielacelis01

“Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”, se entusiasmó Celis, que retomó su agenda laboral hace unos días cuando la situación del ex Gran Hermano dejó de ser crítica.

“Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución. Y les agradece un montón”, concluyó.