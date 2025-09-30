Daniela Celis compartió un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina

La influencer explicó que el joven continúa sin la necesidad de usar un respirador y que pudo ver videos de sus hijas. El nuevo parte médico.

Thiago Medina. Foto: Instagram

Daniela Celis brindó un nuevo parte médico de su ex pareja, Thiago Medina.

La influencer, indicó que el joven continúa sin la necesidad de utilizar un respirador, que pudo ver videos de sus hijas y que se mantiene despierto mientras conversa con el equipo médico.

No obstante, la joven realizó un breve descargo en base a las más de dos semanas que el padre de sus gemelas de un año y medio, continúa internado: “Para mí, todo esto es muy difícil y no quiero dejar de lado mi realidad. Yo tengo contratos, responsabilidades y marcas con las que retomar para cumplir”.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas. Foto: Instagram.

“Paré mi vida, sé que tengo que retomar, que el trabajo es el fin en común de nuestras nenas y que tengo que estar para sostener todo. Están todos unidos, tengo una contención increíble y voy a empezar a retomar de a poquito porque esto es un proceso”, continuó Celis.

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina Foto: Instagram

Seguido, compartió el estado de salud de Medina: “Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo. Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros”.

Asimismo, reveló que el joven “vio videos de sus bebés y se puso contento. Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”.