¿Extrañás a Claire Fraser en Outlander?: Caitriona Balfe cumple años y estas son sus películas más exitosas

La actriz continúa consolidándose como una figura relevante en la industria del entretenimiento, con actuaciones que capturan tanto a la crítica como al público. Cuáles son sus trabajos más reconocidos.

Caitriona Balfe, Outlander. Foto: Instagram.

Los fans de Outlander están de fiesta: este 4 de octubre cumple años la mismísima Caitriona Balfe, la actriz irlandesa que dio vida a Claire Fraser, uno de los personajes más icónicos de la televisión y las plataformas de streaming.

Con motivo de su cumpleaños, hacemos un recorrido por sus interpretaciones más destacadas, más allá de Outlander, la exitosa serie basada en los libros de Diana Gabaldon, que se estrenó en Starz en 2014.

Su carrera, que comenzó en el mundo del modelaje, evolucionó hacia el estrellato en la pantalla, donde protagonizó diversas series y películas de renombre que lograron llamar la atención tanto del público como de la crítica.

Caitriona Balfe. Foto: Instagram.

Sin lugar a dudas, el papel de Claire Randall Fraser en Outlander es el más icónico de la carrera de Caitriona Balfe. Basada en la serie de novelas de Diana Gabaldon, esta serie sigue la historia de una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que, tras un misterioso viaje en el tiempo, se encuentra en la Escocia del siglo XVIII.

La interpretación de Balfe como Claire, una mujer fuerte, inteligente y apasionada, fue aclamada por la crítica y le valió múltiples nominaciones y premios, incluyendo un BAFTA Scotland y un People’s Choice Award. En este sentido, los fanáticos de Outlander pueden disfrutar del trabajo de la actriz en otros papeles que llevó adelante durante su carrera.

Top 5: películas destacadas con Caitriona Balfe en su reparto

1- The Cut (2025)

Este thriller psicológico, dirigido por Sean Ellis, protagonizado por Orlando Bloom, Caitríona Balfe y John Turturro, sigue a un boxeador retirado que decide regresar al ring para una última oportunidad por el título, pero solo si logra reducir su peso en un tiempo extremadamente corto.

The Cut, la nueva película de Orlando Bloom y Caitriona Balfe. Foto: X @CinemabangCom

Acompañado por su esposa y entrenadora Caitlin (interpretada por Balfe), se somete a un régimen de entrenamiento y pérdida de peso intensivo y poco convencional bajo la supervisión del entrenador Boz (Turturro).

2- The amateur (2025)

El Amateur, operación venganza, es un thriller de acción protagonizado por Rami Malek y Laurence Fishburne y que cuenta con la participación especial de Caitriona Balfe.

Caitriona Balfe, de Claire en Outlander a esposa de un espía ruso en El Amateur. Foto: Prensa

La trama de la película se centra en un brillante e introvertido decodificador de la CIA, cuya vida da un vuelco cuando su esposa es asesinada en un ataque terrorista en Londres. Él decide tomar la investigación en sus manos por lo que viaja desde los Estados Unidos a Gran Bretaña y allí conoce a la esposa de un espía ruso encarnada por Balfe..

3- Los Ilusionistas 2 (2016)

En Los Ilusionistas 2, Caitriona Balfe interpreta a una investigadora de seguros que se ve envuelta en un complicado juego de engaños y trucos de magia. Esta secuela del exitoso thriller “Los Ilusionistas” combina elementos de misterio, acción y magia, y aunque el papel de la actriz no es central en la trama, su presencia añadió un toque elegante a la película.

Película "Los Ilusionistas 2". Foto: Archivo.

Esta participación le permitió a Caitriona explorar un género diferente al drama que la había caracterizado previamente, mostrando su capacidad para adaptarse a una narrativa más ligera y dinámica. La película, dirigida por Jon M. Chu, fue bien recibida por el público y destacó por sus elaboradas escenas de magia y efectos visuales.

4- Belfast (2021)

En 2021, Caitriona Balfe demostró su talento con su actuación en Belfast, una película dirigida por Kenneth Branagh que relata la vida de una familia de clase trabajadora en Irlanda del Norte durante los tumultuosos años 60. Balfe interpreta a “Ma”, la madre del protagonista, y su actuación fue elogiada por profundidad emocional.

Película "Belfast". Foto: Archivo.

Belfast es una película semiautobiográfica que mezcla elementos de drama y comedia. La actuación de Balfe fue considerada como una de las más destacadas de la película, consolidando aún más su posición como una actriz versátil capaz de abordar roles dramáticos.

5- Contra lo imposible (2019)

Otro de los grandes proyectos en los que Caitriona Balfe dejó su marca fue en la película “Ford v Ferrari” (conocida también como “Le Mans ’66” y “Contra lo imposible”), dirigida por James Mangold. Este film narra la historia real de la rivalidad entre Ford y Ferrari en la carrera de las 24 Horas de Le Mans de 1966. Balfe interpreta a “Mollie Miles”, la esposa de Ken Miles (Christian Bale), un piloto británico.

Película "Ford v Ferrari". Foto: Archivo.

En la sinopsis oficial, se resume la trama de la película de la siguiente manera: “El visionario Carroll Shelby y el conductor británico Ken Miles reciben la misión de construir un nuevo automóvil con el fin de derrocar el dominio de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans de 1966″.