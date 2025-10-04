“Pronto volveré”: se supo cómo hace Morena Rial para seguir ganando plata en medio de su arresto

La hija del conductor de televisión que se encuentra detenida tiene a su equipo de community manager para cerrar acuerdos comerciales. Sus cartas, son la única forma de comunicarse con el afuera.

More Rial. Foto: Instagram.

Esta semana, Morena Rial quedó detenida nuevamente tras incumplir con los requisitos impuestos por la Justicia, tras la excarcelación excepcional que había conseguido en el verano por ser madre de un bebé chiquito. Sin embargo, la rebelde hija de Jorge Rial no cumplió y fue trasladada al penal de Magdalena, donde se encuentra incomunicada.

Allí permanecerá hasta tanto se lleve a cabo el juicio correspondiente por los delitos que se le imputan o, en su defecto, hasta que su abogado consiga que le otorguen la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Pero sin embargo, la influencer no se rinde: a través de cartas, se comunica con la persona que le maneja las redes sociales para seguir teniendo una entrada de dinero.

More sigue generando ingresos desde la cárcel a través de sus redes sociales. Foto: Instagram.

“Pronto volveré a full con las redes. Espero su apoyo con Chismes con More (...) A los que insultan les mando un beso, están con grandes problemas para destilar tanto odio”, escribió la joven asegurando que pronto retomará ella misma la actividad en su cuenta de Instagram. Además, allí le agradeció a su abogado, Alejandro Cipolla, por representarla en este momento: “Gracias @alejandro_cipolla por tu apoyo incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”.

A pesar de que su situación judicial está bastante complicada, Morena no pierde las esperanzas de salir pronto de la cárcel y por eso, dejó expresas instrucciones de mantener activas sus redes para seguir generando plata y cerrando acuerdos comerciales. A través de sus stories, se puede ver como la cuenta con más de 1 millón de seguidores sigue promocionando casinos online y tarotistas pautados en sumas millonarias.

Morena Rial nuevamente detenida. Foto: redes sociales.

Jorge Rial rompió el silencio tras la detención de Morena: “Mi hija no tiene privilegios”

Jorge Rial rompió el silencio: “Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena”, comentó al aire de Cónclave. Y agregó: “Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, hay que respetar las normas y las reglas”.

Luego, el periodista destacó que “mi hija no tiene privilegios. Ni los tiene, ni los pido. Lo único que lamento es, como ya lo dije la otra vez, que el apellido de mi viejo esté metido en todo esto”.

Jorge Rial. Foto: captura de video.

Jorge Rial comentó que se enteró de la detención de su hijamientras estaba trabajando: “Obviamente que me duele tener a mi hija en esta situación, pero ella tomó una decisión de vida,teniendo alternativas... Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, peroeligió el camino que a mí no me gusta”, remarcó.