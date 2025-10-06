La película con Willem Dafoe que mezcla oscuros secretos con la psicología y el mundo sobrenatural: dónde verla

Con una atrapante historia, la producción se adentra en territorios de obsesión y suspenso.

El Hombre del Sótano. Foto: Disney+

La plataforma de Disney+ agregó un nuevo título en su lista de éxitos protagonizado por Willem Dafoe y Corey Hawkins. Se trata de “El Hombre del Sótano”, una película dramática y de suspenso que mezcla las historias más oscuras.

Con una historia central que combina la psicología con el mundo sobrenatural, el filme se adentra en territorios de obsesión y suspenso.

“En el barrio afroamericano de Sag Harbor, Nueva York, Charles Blakey (Corey Hawkins) está sin trabajo, sin suerte y al borde de la ejecución hipotecaria de la casa que heredó de su familia. Un misterioso hombre de negocios, Anniston Bennet (Willem Dafoe), llama a su puerta con una extraña y lucrativa propuesta: alquilar su polvoriento sótano durante el verano y recibir el dinero suficiente para saldar sus deudas para siempre”, es la sinopsis oficial de Disney+.

“Una vez que Charles acepta, se ve conducido por un aterrador camino que lo enfrenta a los fantasmas de su familia y lo atrapa en un siniestro juego, donde la raza, sus traumas y la raíz de todo mal ocupan el centro de la escena”, agrega.

De qué se trata “El Hombre del Sótano”

La película se desarrolla en Sag Harbor, Nueva York, donde el protagonista se enfrenta a problemas económicos y está al borde de perder su casa de familia. Sin embargo, un día recibe una oferta poco normal.

El Hombre del Sótano. Foto: Disney+

Anniston Bennet, un hombre de negocios enigmático, le propone alquilarle su sótano durante todo el verano a cambio de una buena suma de dinero que podría solucionar sus problemas.

Si bien acepta, con el tiempo descubre que esa propuesta escondía más de lo que era: la convivencia lo llevará a un laberinto psicológico donde los traumas del pasado, la raza y secretos oscuros empiezan a verse, quedando atrapado entre la curiosidad, el miedo y la redención.

El Hombre del Sótano. Foto: Disney+

Elenco de “El Hombre del Sótano”