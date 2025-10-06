La película con Willem Dafoe que mezcla oscuros secretos con la psicología y el mundo sobrenatural: dónde verla

Con una atrapante historia, la producción se adentra en territorios de obsesión y suspenso.
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 6 de octubre de 2025, 22:53
El Hombre del Sótano.
El Hombre del Sótano. Foto: Disney+

La plataforma de Disney+ agregó un nuevo título en su lista de éxitos protagonizado por Willem Dafoe y Corey Hawkins. Se trata de “El Hombre del Sótano”, una película dramática y de suspenso que mezcla las historias más oscuras.

Con una historia central que combina la psicología con el mundo sobrenatural, el filme se adentra en territorios de obsesión y suspenso.

“En el barrio afroamericano de Sag Harbor, Nueva York, Charles Blakey (Corey Hawkins) está sin trabajo, sin suerte y al borde de la ejecución hipotecaria de la casa que heredó de su familia. Un misterioso hombre de negocios, Anniston Bennet (Willem Dafoe), llama a su puerta con una extraña y lucrativa propuesta: alquilar su polvoriento sótano durante el verano y recibir el dinero suficiente para saldar sus deudas para siempre”, es la sinopsis oficial de Disney+.

“Una vez que Charles acepta, se ve conducido por un aterrador camino que lo enfrenta a los fantasmas de su familia y lo atrapa en un siniestro juego, donde la raza, sus traumas y la raíz de todo mal ocupan el centro de la escena”, agrega.

También podría interesarte

Se acerca el gran final de Blood of My Blood, la precuela de Outlander: un repaso por todo lo que pasó en el último capítulo

Se acerca el gran final de Blood of My Blood, la precuela de Outlander: un repaso por todo lo que pasó en el último capítulo

Daniela Celis contó que Thiago Medina no se acuerda del accidente: “No es consciente de la magnitud y la gravedad”

Daniela Celis contó que Thiago Medina no se acuerda del accidente: “No es consciente de la magnitud y la gravedad”

De qué se trata “El Hombre del Sótano”

La película se desarrolla en Sag Harbor, Nueva York, donde el protagonista se enfrenta a problemas económicos y está al borde de perder su casa de familia. Sin embargo, un día recibe una oferta poco normal.

El Hombre del Sótano. Foto: Disney+

Anniston Bennet, un hombre de negocios enigmático, le propone alquilarle su sótano durante todo el verano a cambio de una buena suma de dinero que podría solucionar sus problemas.

Si bien acepta, con el tiempo descubre que esa propuesta escondía más de lo que era: la convivencia lo llevará a un laberinto psicológico donde los traumas del pasado, la raza y secretos oscuros empiezan a verse, quedando atrapado entre la curiosidad, el miedo y la redención.

El Hombre del Sótano. Foto: Disney+

Elenco de “El Hombre del Sótano”

  • Corey Hawkins (Charles Blakey)
  • Willem Dafoe (Anniston Bennet)
  • Anna Diop (Narciss Gully)
  • Jonathan Ajayi
  • Tamara Lawrance