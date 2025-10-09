Impactante aparición en el final de Blood of My Blood, la precuela de Outlander: llega uno de los personajes más esperados

La serie sorprenderá a los fans con un personaje muy mencionado, que hasta ahora no tenía rostro, generando grandes expectativas para el final y dejando a la audiencia ansiosa por saber cómo seguirá la doble historia de amor.

Blood of My Blood, la precuela de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz

La primera temporada de Blood of My Blood, la precuela de Outlander, está por llegar al final y, como era de esperarse, habrá una impactante aparición que tomará por sorpresa a todos los fans, ya que si bien conocen el personaje de nombre, no era algo que se esperaba.

La producción narra dos historias de amor paralelas: la de Ellen MacKenzie y Brian Fraser en la Escocia del siglo XVIII, y la de Julia Moriston y Henry Beauchamp en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

La serie explora cómo los destinos de estas parejas, que son los padres de los protagonistas de Outlander, Jamie y Claire, se entrelazan a través del tiempo y el destino, formando los lazos de sangre que darán origen a la icónica historia de amor de sus hijos.

El nuevo personaje que aparece en el final de Outlander: Blood of My Blood

“¡Sé que algunos de ustedes estuvieron esperando este momento! El hermano de Henry, Quentin, también conocido como el Tío Lamb, llega a la final de Blood of My Blood esta semana", adelanta la cuenta de Instagram @outlander_starz, que además le pone cara a esta nueva aparición.

Sabemos que los padres de Claire viajaron accidentalmente a la Escocia del siglo XVIII y que, cuando era pequeña, Claire se quedó con su tío Lamb. Ahora bien, la gran pregunta es: si él aparece, ¿también lo hará Claire?

De esta forma, crecen las expectativas sobre la aparición de Claire de niña, pero habrá que esperar al episodio final para descubrirlo.

Revelaron un avance del final de Outlander: Blood Of My Blood y crecen las expectativas por la aparición de Claire

“Ellen se prepara para el día de su boda, mientras Julia intenta escapar”, dice la sinopsis del episodio final de la precuela Blood of My Blood, titulado “Something Borrowed”.

En el adelanto, se puede ver que suenan las campanas para la tan esperada boda de Ellen MacKenzie, pero ¿llegará a casarse con Malcolm Grant o Brian Fraser podrá evitarlo?

Se puede ver a Fraser junto a Murtagh tramando un plan para salvar a Ellen. También luchan contra los Gallowglass, quienes sin duda fueron contratados por Colum para eliminar a Brian y que no arruine sus planes.

Por otro lado, Julia y Henry planean una estrategia para escapar del malvado Lord Lovat y de 1714. Un flashback del pasado de Henry y Julia revela el contexto de su visita a Escocia. Henry sorprende a Julia con billetes de tren y le dice: “He organizado unas pequeñas vacaciones para nosotros”.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Luego, vemos a los Beauchamp saludar desde la ventanilla de un tren rumbo a Inverness. ¿Será que estaban saludando a Claire, de cinco años, y al tio Lamb?

¿Superarán Ellen y Brian finalmente las adversidades y vivirán ese amor legendario? ¿Llegarán Julia y Henry a las piedras antes de que Lovat y los Grant intenten inevitablemente impedir su escape? Para saber eso hay que esperar hasta el día del estreno.

A qué hora se entrena el capítulo final de Outlander: Blood of My Blood en Argentina

Siguiendo con el calendario, en Argentina y Latinoamérica, el último episodio estará disponible desde el sábado 11 de octubre a las 5 a.m. (hora local).

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Elenco de Outlander: Blood of My Blood

El episodio está protagonizado por Harriet Slater como Ellen, Jamie Roy como Brian, Hermione Corfield como Julia, Jeremy Irvine como Henry, Tony Curran como Lovat, Séamus McLean Ross como Colum, Sam Retford como Dougal, Conor MacNeill como Ned, Sara Vickers como Davina, Rory Alexander como Murtagh, Jhon Lumsden como Malcolm, Sally Messham como la Sra. Fitz y Simon Merrells como el tío Mac.