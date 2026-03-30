Sophie Turner en la previa para el día de muertos. Foto: Instagram

Sophie Turner, actriz reconocida por su papel en “Game of Thrones”, sufrió una lesión en la espalda durante el rodaje de su última grabación y hay preocupación por su salud.

Según el medio Page Six, la actriz sufrió una “lesión leve”. Sin embargo, el rodaje de la serie Tomb Raider se frenó por al menos dos semanas tras el incidente.

Cuál fue el incidente que sufrió Sophie Turner durante la grabación de “Tomb Raider”

Sophie Turner es la protagonista de Tomb Raider, una serie basada en un videojuego que tiene como personaje principal a Lara Croft, un rol que también hizo Angelina Jolie.

La actriz debió afrontar una intensa exigencia física para interpretar las escenas de acción más complejas de la historia, un esfuerzo que, según trascendió, habría impactado en su estado físico.

Sophie Turner ya es Lara Croft. Foto: Jay Maidment/Prime

Desde Amazon MGM Studios, el estudio responsable de la serie, una fuente interna señaló a Page Six que la producción permanecerá detenida al menos dos semanas antes de retomar el trabajo. “Esperamos reanudar la producción lo antes posible”, indicó.

En paralelo, personas vinculadas al proyecto comentaron al diario británico The Sun que Sophie Turner arrastraba una lesión previa en la espalda, que se habría agravado por las extensas jornadas de filmación y encendió alertas sobre su salud.

“Sophie se entregó por completo al papel, pero el exigente aspecto físico de ser Lara Croft la obligó a llevar al límite a su cuerpo”, sostuvo de manera extraoficial una fuente consultada por The Sun.

Meses atrás, la propia actriz había contado cómo fue su preparación para ponerse en la piel de Lara Croft. “Estuvimos entrenando ocho horas por día, cinco días de la semana desde febrero del año pasado, así que fue mucho”, relató durante su paso por The Julia Cunningham Show, emitido por SiriusXM.

Sophie Turner ya es Lara Croft. Foto: Jay Maidment/Prime

En esa misma entrevista, también reconoció la dificultad que tuvo para ganar masa muscular: “Es mucho más fácil tenerlo si alguna vez hiciste ejercicio en tu vida. Es algo que nunca tuve, así que me llevó meses y meses ponerme en buena forma. Eso es lo que aprendí”.

La saga Tomb Raider nació en 1996 y desde entonces tuvo múltiples adaptaciones. En el cine, el personaje fue interpretado por Angelina Jolie en “Lara Croft: Tomb Raider“ y “Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life“, mientras que en 2018 tomó la posta Alicia Vikander en Tomb Raider.