Crecen los rumores de romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández: “Hay algo fuerte”

Yanina Latorre confirmó que hay una cercanía entre los protagonistas de “Rocky”, luego de la escandalosa separación de Vázquez con Gime Accardi.

Nico Vázquez y Dai Fernández Foto: NA

Crece el rumor del romance entre Nico Vázquez y su compañera de elenco Dai Fernández tras la reciente separación del actor y director con Gime Accardi. Ambos estarían iniciando una relación sentimental y, aunque ninguno de los dos protagonistas confirmó la noticia públicamente, fue Yanina Latorre quien reveló la cercanía entre ambos.

Según dijo la conductora de SQP, ambos se estarían frecuentando desde hace dos semanas y se viene una inminente oficialización de la pareja. Además, remarcó que el entorno del actor asegura que el vínculo con la actriz no existía antes y que, “desde hace 15 días que hay algo fuerte” entre ellos.

Nico Vázquez en "Rocky" Foto: Instagram

Yanina contó que Nico se convirtió en una figura fuerte para Daiana, ante la profunda vulnerabilidad emocional de ambos al separarse de sus respectivas parejas y por las largas jornadas de convivencia compartidas en los camarines.

En este sentido, aseguró que él quiere abrirse a nuevas experiencias luego del difícil año que tuvo que pasar tras su separación con Gimena Accardi, con quien estuvo 18 años.

“Tuvo un año muy malo porque él quería recomponer la pareja y la que no quería recomponer la pareja era Gimena. Diferencia de tiempos. Después aceleró todo la hipotética infidelidad que se enteró”, resaltó.

“Hace poco él cuenta, está con mucha terapia, y en un momento el terapeuta le empezó a recomendar que salga y conozca gente, porque quedó muy amigo con Gimena y no es sano”, indicó Yanina. La panelista también aseguró: “Parece que con los amigos hablando se dio cuenta de que no tenía ganas de salir de joda y conocer minitas, que la mina era Dai”.

Dai Fernández y Nico Vázquez Foto: Instagram

Gimena Accardi y Nico Vázquez volvieron a cruzarse en redes tras su divorcio: el posteo

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez están nuevamente en el centro de atención tras el amoroso ida y vuelta que mantuvieron en redes en las últimas horas, luego de su divorcio por un tercero en discordia.

Gime Accardi y Nico Vázquez Foto: Instagram @gimeaccardi

Este domingo por la noche, después de haber terminado la última función de la obra de teatro “En otras palabras”, protagonizada por Accardi y Andrés Gil, ambos se dedicaron palabras de aliento.

“Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor”, escribió Nico Vázquez respecto a la obra teatral que dirigió.