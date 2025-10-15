HBO Max: cuándo se estrena el séptimo y último capítulo de “Task”, la serie furor protagonizada por Mark Ruffalo

Creada por Brad Ingelsby, el mismo a cargo de otro como éxito como “Mare of Easttown”. Ruffalo estelariza este drama como un agente a cargo de una unidad especial creada para acabar con una seguidlla de robos en Filadelfia.

Task, serie. Foto: HBO Max.

“Task”, la serie de HBO Max que se estrenó el pasado mes y fue muy bien recibida por los usuarios, estrenará el séptimo y último capítulo de la temporada 1 este domingo 19 de octubre.

En la serie, el reconocido actor Mark Ruffalo interpreta a un exsacerdote convertido en agente del FBI y lidera un equipo especial de operaciones. Si bien con esa historia ya dan ganas de verla, además “Task” es la nueva serie creada por Brad Ingelsby, el mismo que creó el éxito “Mare of Easttown”.

Task, serie. Foto: HBO Max.

De qué se trata “Task”

La miniserie, que acaba de estrenarse en HBO Max con capítulos semanales, sigue al agente Tom Brandis (Ruffalo) y a su grupo en la misión de desmantelar a una banda responsable de asaltos en casas de drogas en los suburbios de Filadelfia.

“Mark Ruffalo estelariza esta serie de HBO como un agente a cargo de una unidad especial creada para acabar con una serie de robos en Filadelfia”, es la sinopsis oficial de HBO Max.

Task, serie. Foto: HBO Max.

El elenco principal incluye a Tom Pelphrey, Emilia Jones, Fabien Frankel, Thuso Mbedu, Raúl Castillo y Alison Oliver. La temporada tendrá siete episodios y cuenta con banda sonora compuesta por Dan Deacon.

Tráiler de “Task”

HBO Max: la serie turca más vista del streaming que resalta el valor de las segundas oportunidades en el amor

Las novelas turcas se volvieron furor tanto en televisión abierta como en el streaming. En ese sentido, una comedia de Turquía se metió entre las más vistas de HBO Max y es una de las más reproducidas de la plataforma.

Se trata de “Olvídame si puedes”, una serie que habla de segundas oportunidades para conocer lo que es el verdadero amor.

Olvidame si puedes, serie. Foto: captura tráiler.

La serie, que cuenta con una temporada de 107 episodios, fue dirigida por Murat Öztürk y Koray Kerimoglu, y guionada Inci Özlem Hekimoğlu, Nil Gülec Ünsal, Damla Güçer, Fulya Emek Tanrıkulu y Umut Acikalin. Además, está basada en el drama coreano “Cunning Single Lady” (2014).

“Tras un matrimonio fracasado, Esra y Ozan se reencuentran. Lo que nace como un plan de venganza se convierte en una segunda oportunidad para el amor”, es la sinopsis oficial de la plataforma.

Olvidame si puedes, serie. Foto: captura tráiler.

La historia muestra a Esra y Ozan, una pareja que se separa por problemas en su matrimonio y se vuelve a encontrar después de 2 años.

Ella, que trabaja como mesera, mientras está yendo a su trabajo, observa a un hombre leyendo el diario y en primera plana figura su exesposo, siendo señalado como el empresario del año. Él consiguió ser multimillonario gracias a una aplicación que lanzó.

Sin embargo, por un giro inesperado, la mujer termina en problemas con unos clientes del lugar donde trabaja y es denunciada por agresión física. Para evitar que vaya a la cárcel, una de sus amigas decide recurrir a Ozan y pedirle ayuda.

Aunque al principio el empresario millonario se niega, ya que no quiere tener ningún tipo de contacto con su ex después de cómo terminaron, finalmente cambia de opinión y accede a ayudarla. Así es como vuelven a cruzarse.

Más adelante, Esra comienza a trabajar en la empresa de Ozan, quien ahora ocupa el cargo de director general. Lo que inicialmente surge como un plan de venganza de parte de ella, pronto se transforma en una oportunidad para que ambos redescubran el amor verdadero y reconsideren su relación, enfrentando juntos los obstáculos y a las personas que intentan separarlos.