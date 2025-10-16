De qué murió Ace Frehley, guitarrista y fundador de la banda de rock KISS

Días atrás, una publicación en sus redes sociales anunció que el músico se “encontraba bien”, pero que “en contra de su voluntad”, dejaría de viajar por recomendación de su médico.

Murió Ace Frehley, fundador de KISS. Foto: Wikimedia

Ace Frehley, el guitarrista original de la banda de rock KISS, murió este jueves tras estar hospitalizado por una hemorragia cerebral.

Debido a la afección, una publicación en su Instagram anunció que el músico se “encontraba bien”, pero que “en contra de su voluntad”, dejaría de viajar por recomendación de su médico.

Poco después, otra publicación anunciaba la cancelación del resto de fechas que Frehley tenía programadas para el resto del 2025.

Murió Ace Frehley, fundador de KISS. Foto: Instagram @acefrehleyofficial

De qué murió Ace Frehley

Según informó el medio estadounidense TMZ, Frehley presentó la afección tras caerse en su estudio de grabación hace unas semanas, lo cual llevó a cancelar sus actuaciones en vivo.

Además, indicaron que estuvo conectado a un respirador durante algún tiempo y, ante la falta de mejoría, su familia consideró desconectarlo.

Quién era Ace Frehley, fundador de KISS

Ace Frehley fue uno de los músicos fundadores de la banda KISS, famosa por su maquillaje icónico y teatral, así como por su sonido hard rock y glam rock. La banda se formó en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss.

Cada integrante representaba un personaje con maquillaje y vestuario distintivo: Simmons en el papel de “The Demon”; Stanley en el de “The Starchild”; Criss en el de “The Catman” y finalmente Frehley en el de “The Spaceman”.

Murió Ace Frehley, fundador de KISS. Foto: Wikimedia

Junto a KISS, Frehley ayudó a escribir algunos de los temas más populares de la banda como “Rock and Roll All Nite”, “I Was Made for Lovin’ You” o “Detroit Rock City”.

Para 1982, el guitarrista abandonó la agrupación para comenzar su carrera como solista con su proyecto llamado “Frehley’s Comet”, pero en 1996 regresó a la banda.

Sin embargo, en 2002 volvió a irse y fue reemplazado por Tommy Thayer en el papel de “The Spaceman”. Desde entonces, continuó desarrollando su carrera como solista.