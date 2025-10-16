Muerte de Diane Keaton: confirmaron de qué murió la actriz a sus 79 años

Keaton trabajó como actriz, directora y productora durante una carrera de más de medio siglo, que comenzó con “Lovers and Other Strangers” en 1970. De qué murió la actriz.

Diane Keaton falleció el pasado 11 de octubre a sus 79 años y en las últimas horas trascendió el motivo. Según informó su familia a la revista People, la actriz murió por neumonía.

En el momento en el que se anunció su muerte no se comunicó ni el lugar ni los motivos y los familiares pidieron en un primer momento privacidad.

“La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, fallecida el 11 de octubre a causa de una neumonía”, informó el comunicado que se difundió en las últimas horas.

Además, una fuente cercana le explicó a la revista People que la salud de la actriz se deterioró muy rápido y que en sus últimos meses había estado rodeada de sus familiares más cercanos, que habían querido mantener en privado la situación. Incluso amigos de mucho tiempo no estaban muy al tanto de lo que pasaba.

La familia aprovechó el comunicado para abogar por causas que le apasionaban. “Amaba a sus animales y apoyaba incondicionalmente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado para ella”, explicó.

La carrera artística de Diane Keaton

Diane Keaton trabajó como actriz, directora y productora durante una carrera de más de medio siglo, que se inició con “Lovers and Other Strangers” (“Amantes y otros extraños”) en 1970.

Un Óscar a mejor actriz protagonista, dos Globos de Oro y un BAFTA respaldan toda una vida en la élite desde que alcanzó la fama mundial con la saga “The Godfather” (“El padrino“), cuyas dos primeras entregas se estrenaron en 1972 y 1974, y con ”Annie Hall” (1977), dirigida por Woody Allen, que le valió la estatuilla dorada.

“Manhattan“ (1979), “Reds“ (“Rojos“, 1981), “Shoot the Moon“ (“Después del amor“, 1982), “Marvin’s Room“ (“La habitación de Marvin“, 1996) o “Something’s Gotta Give“ (“Cuando menos te lo esperas“, 2003) son otros de los muchos títulos aclamados por la crítica en los que aparece Keaton.