El tenso cruce entre Wanda Nara y Valentina Cervantes en MasterChef Celebrity: video del incómodo momento

El periodista Ángel de Brito contó en Bondi Live que la relación entre la conductora y la influencer no es muy buena. Los motivos.

Valu Cervantes y Wanda Nara. Foto: Canal26.com

Tras una noche llena de desafíos en MasterChef Celebrity, la modelo Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, logró destacarse entre los participantes. Sin embargo, un momento incómodo junto a Wanda Nara encendió los rumores sobre una posible tensión entre ambas.

El incómodo momento entre Wanda Nara y Valu Cervantes

“¿Te considerás botinera?”, le preguntó Wanda Nara. A lo que Valentina Cervantes respondió con naturalidad: “Y sí, lo soy”. Rápidamente, la conductora retrucó: “Viste que algunos lo toman mal”. Sin dudar, Valentina replicó: “No, no lo tomo mal. Me encanta serlo. Cada uno tiene su concepto. ¿A vos te molesta? Ahora no sos más botinera, ¿no extrañás?”.

“Para nada”, cerró Wanda, dejando en claro su postura.

El tenso momento entre Valu Cervantes y Wanda Nara en MasterChef. Video X @SiempreMartu

Ángel de Brito: “Está todo mal entre Wanda y Valu”

En ese sentido, el periodista Ángel de Brito contó en Ángel Responde (Bondi Live) que la relación entre la conductora y la influencer no es muy buena. “Está todo mal entre Wanda y Valu Cervantes”, comentó.

“Wanda Nara, en su rol de conductora, obviamente, chicanea a los participantes, como hace con Maxi. Y a ella dos, tres veces la chicaneó y Valu Cervantes la cortó en menos veinte”, aseguró el conductor de LAM(América) sobre la supuesta tensión.

Valentina Cervantes en MasterChef. Foto: Telefe.

“Valu Cervantes lo que siente es que Wanda la quiere gastar como si fuera una boluda y la piba dice: ‘Yo no soy ninguna boluda’. ‘Calmate Wanda Nara’”, contó De Brito sobre la versión que circula.

“Es educada, todo, pero tiene carácter. Dos, tres veces se tiraron... No sé si salió al aire o si saldrá, pero esto me lo contaron los técnicos de Telefe. Dos o tres veces Wanda la provocó y Valu, educadamente, la cortó”, detalló el periodista sobre una interna que estaría creciendo en el reality show.

Wanda Nara junto a los participantes de MasterChef. Foto: Telefe.

La gala del miércoles dejó una picante interacción entre Wanda Nara y Valentina Cervantes. Esa misma noche, la joven se mostró emocionada tras destacarse con un plato que decidió dedicarle a su padre.