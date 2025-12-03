La picante frase que le habría dicho Wanda Nara a Valentina Cervantes tras renunciar a MasterChef: “Tu marido...”

El vínculo entre la empresaria y la esposa de Enzo Fernández no habría quedado de la mejor forma. Qué pasó.

Wanda Nara, Valentina Cervantes y Enzo Fernández. Foto: Instagram.

La renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef sigue dando de qué hablar. En las últimas horas, Yanina Latorre reveló la picante frase que le habría dicho Wanda Nara a la influencer cuando decidió abandonar el reality de cocina que provocó una guerra.

La conductora de SQP contó que Valentina aseguró por todo el staff que Wanda Nara le había enviado un mensaje por Instagram a su pareja, Enzo Fernández, que ella misma vio. Esa actitud no le habría gustado nada a la empresaria, quien habría tomado “venganza”.

Valentina Cervantes en MasterChef. Foto: Instagram.

“Parece ser que Valu fue con ínfulas de estrella. Y Wanda habría dicho: ‘Te hiciste famosa porque tu marido te cuerneó’”, contó Yanina.

Además, contó la versión que le dio Wanda Nara sobre el mensaje que le envió al futbolista: “Wanda dice que la única vez que habló con Enzo Fernández fue porque él le preguntó por un terreno que quería comprar. Yo creo que Valu no miente… y le llenó la cabeza a todo MasterChef”.

La picante frase que le habría dicho Wanda Nara a Valentina Cervantes. Video: @Observador1079

El tenso cruce entre Wanda Nara y Valentina Cervantes en MasterChef que no saldrá al aire

Según relató Majo Martino, el momento se generó cuando Wanda Nara despedía a Valentina Cervantes de MasterChef.

“Esto que vamos a contar ahora no lo van a ver en el capítulo de despedida de Valu Cervantes en Telefe porque lo van a editar y todo esto se los voy a contar textual. ¿Cómo fue? Momento de despedida. Wanda Nara le dice a Valu: ‘La verdad, gracias por haber estado en este certamen’”, comenzó narrando.

Valentina Cervantes y Wanda Nara. Foto: Instagram.

“Ella contó que se vuelve por su familia y demás. Entonces, Wanda, en vez de hablar de Valu y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: ‘Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia’. Y mientras tanto, La Joaqui estaba en el balconcito y estaban todas llorando. ¿Qué hace la Joaqui cuando Wanda hablaba? Dice: ‘Mi amiga es buena pero no boluda’“, reveló.

La reacción de Wanda ante el confrontamiento de al Joaqui fue, en primer lugar, quedarse callada, para luego lanzar una hiriente frase: “Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: ‘Cuando habla la plata calla la verdad’”.