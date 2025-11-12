“Así nos reciben”: Valu Cervantes mostró la sorpresa con la que la esperaba Enzo Fernández en Londres

La modelo regresó a la capital inglesa con sus hijos para reencontrarse con el futbolista de la selección y mostró en sus redes cómo la esperó.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández. Foto: redes sociales

La escandalosa salida de Valentina Cervantes de MasterChef Celebrity demostró que no todo es color de rosa en el set de Telefe.

Según revelaron en las últimas horas en Sálvese quien pueda, La Joaqui habría protagonizado un tenso cruce con Wanda Nara, cuando ella estaba despidiendo a la pareja de Enzo Fernández del certamen.

La panelista Majo Martino explicó que las mujeres del reality habrían forjado una muy buena amistad, por lo que no dudaron posicionarse al lado de Valentina Cervantes cuando sintieron que la conductora le faltaba el respeto.

“Para poner en contexto, no solo lo mostró en la mesa de las botineras, sino también Valu le mostró los mensajes que Wanda le mandó a Enzo Fernández a sus compañeros de MasterChef”, contó.

Afortunadamente, todo quedó atrás y Cervantes ya se encuentra en Londres con sus hijos y el mediocampista.

Es por eso que en la últimas horas mostró en redes sociales cómo la recibió su pareja.

Valentina Cervantes mostró el sorpresivo recibimiento que tuvo en Inglaterra Foto: (Instagram)

“Asi nos reciben”, publicó la mujer de Enzo Fernández dejando atrás todo tipo de conflictos y con la mira puesta en su familia.

El tenso cruce entre Wanda Nara y Valentina Cervantes que no saldrá al aire

Según relató Martino, el momento se generó cuando la conductora despedía a la participante del certamen.

“Entonces, esto que vamos a contar ahora no lo van a ver en el capítulo de despedida de Valu Cervantes en Telefe porque lo van a editar y todo esto se los voy a contar textual. ¿Cómo fue? Momento de despedida. Wanda Nara le dice a Valu: ‘La verdad, gracias por haber estado en este certamen’”, comenzó narrando.

“Ella contó que se vuelve por su familia y demás. Entonces, Wanda, en vez de hablar de Valu y y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: ‘Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia’. Y mientras tanto, La Joaqui estaba en el balconcito y estaban todas llorando. ¿Qué hace la Joaqui cuando Wanda hablaba? Dice: ‘Mi amiga es buena pero no boluda’“, reveló.

La reacción de Wanda ante el confrontamiento de La Joaqui fue, en primer lugar, quedarse callada, para luego lanzar una hiriente frase: “Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: ‘Cuando habla la plata calla la verdad’”.