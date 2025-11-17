“Llamé a Valu”: Pampita aclaró los rumores que la vinculaban con Enzo Fernández

La modelo fue vinculada con el jugador de fútbol y reveló el mensaje que le envió a Valentina Cervantes, madre de los hijos y pareja de él.

Pampita, Valu Cervantes y Enzo Fernández. Foto: Instagram.

En las últimas horas Pampita contó sobre los rumores que la vinculaban con Enzo Fernández y reveló cómo manejó la situación con Valentina Cervantes, madre de los hijos y pareja del futbolista.

La modelo explicó que decidió intervenir cuando el rumor llegó a oídos de su propio hijo, Beltrán, ya que vio una publicación en redes sociales donde se rumoreaba que ella y el futbolista habían estado juntos.

En una entrevista con OLGA, Pampita contó que la situación tomó un giro inesperado cuando su hijo Beltrán le planteó directamente la duda: “Me dice: ‘Mamá, ¿vos estás saliendo con Enzo Fernández?’ Yo le contesté: ‘Primero, podría ser mi hijo… y segundo, no’”, relató la conductora.

Pampita aclaró los rumores con Enzo Fernández. Video: OLGA.

“Llamé a Valu y le dije: ‘Mirá, no lo conozco’”, explicó la modelo. Según recordó, en ese momento la pareja estaba separada y la situación mediática ya había escalado. Además, le informó que había ido a la cancha a ver un partido porque su novio, Martín Pepa, la había invitado.

Para despejar cualquier duda, hasta le mandó fotos desde el estadio acompañada de su pareja actual y le contó que estaba iniciando una nueva relación, aunque aún no la había hecho pública.

Con este gesto, Pampita dejó en claro que jamás existió relación alguna con Enzo Fernández y que decidió intervenir únicamente para evitar que la mentira impactara en su familia.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández. Foto Instagram @valucervantes

Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity 2025

Valentina “Valu” Cervantes, una de las concursantes más queridas por el público, ha decidido abandonar el reality culinario de forma “intempestiva”, había revelado Ángel de Brito semanas atrás, antes de que se conociera la noticia.

La primicia fue revelada por el conductor de LAM, quien desató el misterio al confirmar que la renuncia se debió a motivos personales y sentimentales.

Valentina Cervantes en MasterChef. Foto: Telefe.

Una vez revelado el nombre, el conductor fue categórico: Valu Cervantes se va del país en los próximos días por un pedido directo de Enzo Fernández.

“Efectivamente, está con ese hombre y renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”, precisó De Brito.