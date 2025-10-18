Wanda Nara, otra vez enamorada: la pulsera especial para parejas que comparte con Martín Migueles

La conductora compartió una imagen de su pareja. Sin embargo, se conoció un detalle especial que los une.

Wanda Nara y Martín Migueles. Foto: Redes sociales

Wanda Nara volvió a apostar al amor: hace tiempo sale con Martín Migueles, un empresario con el que se muestra en sus redes sociales. En las últimas horas, reveló un regalo que le hizo su flamante pareja, aunque se conoció un detalle extra que une a ambos.

Migueles le obsequió un perro a la conductora de Masterchef Celebrity, por lo que se mostraron con la mascota. En la imagen, sin embargo, quedó en evidencia un tierno gesto entre ambos.

Wanda Nara y Martín Migueles. Foto: Redes sociales.

El periodista Fede Flowers resaltó un detalle de la imagen, ya que se puede ver que lleva una pulsera que es especial. Se trata de una pulsera táctica de larga distancia, que está ideada para “parejas”, según detalló en su cuenta de Instagram.

En este contexto, detalló que tanto Wanda Nara como Martín Migueles la llevan puesta.

“Cada persona tiene una pulsera vinculada a la otra mediante una App en el celular, cuando uno presiona o toca su pulsera la otra pulsera envía una señal que hace que la pulsera de la persona vibre o emita luz”, agregó también Pochi de Gossipeame.

La pulsera que comparten Wanda Nara y Martín Migueles. Foto: Instagram

Y hasta dio otra pareja de ejemplo: “Significa que la persona está pensando en vos. Jamás podría tener algo así pero bueno, cada pareja con su tema. Creo que Occhiato y Flor Jazmín también la tienen”.

Zaira Nara opinó de Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara

Zaira Nara se refirió a su nuevo cuñado, en charla con Yanina Latorre en “SQP”. Justamente, fue consultada por su “prontuario”, ya que está vinculado con Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio, que está preso.

Wanda y Zaira Nara fueron a ver a la Selección. Foto: Instagram @wanda_nara

“Yo te digo la verdad, siento que Wanda necesita adrenalina en su vida”, comentó en primer lugar. Y la conductora respondió: “Pero eso no es adrenalina, eso es ser turbio”.

Zaira Nara, por su parte, aclaró: “Si todos dijeran: ‘Es un santo’, capaz que a ella no le gustaría”. De todos modos, aclaró que “me cae bien Migueles”, aunque desarrolló una teoría: “Yo tengo una técnica con mi hermana, que todavía mi mamá no la pudo agarrar, a mi hermana, donde vos le decís: ‘No vayas ahí’, ella va ahí”.