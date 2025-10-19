HBO Max: de qué se trata la película argentina furor en streaming filmada en plano secuencia y protagonizada por Julieta Díaz

El filme se lanzó en HBO Max y propone un viaje sin pausas por una noche cargada de tensión, violencia y redención. Mirá el tráiler.

Gatillero. Foto: HBO Max.

La película “Gatillero”, dirigida por Cris Tapia Marchiori, se convirtió en una de las producciones nacionales más comentadas del año. Con una narrativa intensa y filmada en un solo plano secuencia, el filme se estrenó en HBO Max y propone un viaje sin pausas por una noche cargada de tensión, violencia y redención.

“En una noche vertiginosa, un exsicario recién salido de prisión acepta un encargo menor que desata un caos de traición y violencia”, es la sinopsis oficial de la plataforma.

De qué se trata “Gatillero”

La historia sigue a Pablo “El Galgo” Correa (Sergio Podeley), un exsicario que sale de prisión después de cumplir una larga condena y busca reconstruir su vida en el barrio bonaerense de Isla Maciel. Pero la tranquilidad dura poco: su antigua jefa, La Madrina (Julieta Díaz), le ofrece un trabajo aparentemente sencillo, que consiste en disparar contra un comercio para enviar un mensaje.

Sin embargo, lo que parece una tarea menor se convierte en una trampa que desata una cadena de traiciones, persecuciones y enfrentamientos.

Gatillero. Foto: HBO Max.

Con un ritmo sin frenos y una cámara que no se detiene, “Gatillero” retrata las tensiones del conurbano y los dilemas morales de un hombre que intenta dejar atrás su pasado violento. La película destaca por su realismo crudo, su ambientación en calles reales y la potencia de sus actuaciones, especialmente la de Podeley, quien sostiene la acción casi en tiempo real.

Además de su propuesta visual arriesgada —todo filmado en un único plano secuencia—, el film se distingue por su mirada social: muestra cómo la violencia, la pobreza y la lealtad se entrelazan en un entorno donde sobrevivir se vuelve un acto heroico.

Elenco de “Gatillero”