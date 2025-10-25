Diego Simeone fue abuelo: Eva Bargiela y Gianluca Simeone anunciaron el nacimiento de su hijo Faustino

La modelo y el futbolista compartieron la feliz noticia junto a las primeras imágenes del recién nacido Foto: Instagram @evabargiela

Eva Bargiela y Gianluca Simeone tuvieron a su primer hijo hoy y compartieron las imágenes de Faustino, el recién nacido, con sus seguidores bajo el texto de “El amor de nuestras vidas”.

La modelo y el futbolista mostraron la feliz llegada con postales familiares a segundos del parto, entre batas y sábanas de hospital, escribieron: “El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino. 4,085 kg de puro amor”.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone tuvieron a su primer hijo Foto: Instagram @evabargiela

En el carrusel de publicaciones se puede ver al pequeño junto a sus padres, así como cuando se prendió al pecho de su mamá en un plano detalle desde los pies de Faustino. La pareja había anunciado la feliz noticia en mayo del corriente año con una ecografía.

Durante su embarazo, Bargiela compartió detalles sobre cómo se preparaba para el gran día junto a los elementos esenciales que llevó al sanatorio y la rutina de ejercicios, mientras que el hijo de “Cholo” no ocultaba su emoción. Por su parte, Diego fue abuelo por primera vez a los 55 años.

El retiro de Gianluca

Gianluca Simeone, se retiró del fútbol profesional a sus 27 años y empezará a trabajar en la representación de jugadores.

A seis años de sus primeros pasos en River y su debut profesional en Argentina en Gimnasia La Plata en 2019, el hijo del entrenador del Atlético de Madrid se retiró de la actividad y se dedicará a la representación de futbolistas tras disputar 15 partidos en la última temporada con el Rayo Majadahonda de la Segunda Federación española.

Gianluca Simeone junto a Diego Pablo, Giovanni y Giuliano Foto: NA

El hermano de Giuliano y Giovanni,delanteros del Atlético de Madrid y Napoli de Italia, debutó profesionalmente en 2018 en su cesión a Unión La Calera y en 2019 lo hizo en la Superliga Argentina vistiendo la camiseta de Gimnasia La Plata.

Tras su paso por el´Lobo´, el delantero emigró a Europadonde jugó en equipos como Sant Rafel, Ibiza, Xerez, Tudelano y Majadahonda donde se retiró este martes a sus 27 años. En el total de su carrera, Simeone disputó 149 partidos y marcó 42 goles.