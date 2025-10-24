La mamá de Lourdes de Bandana rompió el silencio y habló del drama que vive su hija: “No me veía para que no le vea los golpes”

En diálogo con Intrusos, Mabel López, quien había realizado la denuncia, contó detalles del difícil momento que atraviesa la cantante. Además, reveló que su hija se había alejado de ella y que teme por su salud física y emocional.

Lowrdez, Bandana. Foto: Instagram.

La cantante Lourdes Fernández, exintegrante del grupo musical Bandana, fue encontrada el jueves por la noche por efectivos de la Policía de la Ciudad en el departamento que compartía con su pareja, Leandro Esteban García Gómez, quien finalmente fue detenido. En ese contexto, Mabel, la madre de la artista, habló con Intrusos y dio detalles del difícil momento que atraviesa su hija.

El infierno que vivía Lourdes

Mabel contó que todo comenzó a principios de año, cuando notó marcas en el cuerpo de su hija y decidió acudir a la fiscalía: “Ahí yo me entero de que había otra denuncia en enero o febrero por una vecina debido a violencia y que tenía otra causa, él”, dijo, refiriéndose a García Gómez, actualmente detenido.

A partir de ese momento, la relación entre madre e hija se tensó. “Ahí yo le digo a Lourdes, escuchame, ¿le estás pidiendo perdón? Bueno, un montón de cosas, y ahí nos dejamos de hablar porque yo le dije en un audio: ‘Por ahora no quiero saber nada más de vos, porque tenía que procesar eso’”.

Lourdes Fernández de Bandana. Foto: Instagram

Con el paso de los meses, intentaron retomar el vínculo: “Llega octubre, se acerca mi cumpleaños, yo cumplo el 3, hacíamos la fiesta el 4. Ahí, en medio como que empezamos a hablar, le mando la invitación, porque no nos mandábamos nada. Le mando la invitación: ‘¿Vas a venir?’. Entonces llega a la fiesta el 4 de octubre”.

Sin embargo, notó algo extraño en su hija: “Ella no llega bien, se quejaba de dolor de costilla, porque dice que se cayó de la escalera. Yo le vi como unas manchas, pero yo estaba en otra realmente en la fiesta. La que sí le notó esas lesiones fue Anita”, relató, en referencia a su otra hija.

Con el tiempo, las señales se volvieron más preocupantes: “Llega el Día de la Madre, el 19, que me llama por teléfono, que no iba a poder venir, que después en la semana hablamos. Y claro, el 19 fue el cumpleaños de él, y veo el posteo... una foto reciente, no sé”.

Las palabras de Mabel López, la mamá de Lourdes de Bandana. Video X @AmericaTV

“El miércoles 22, 22 días después, determinadas personas me empiezan a mandar audios de ella hablando de una forma terrible, como que no podía articular”.

Ante la desesperación por no tener noticias de Lourdes, Mabel decidió actuar. “Hablo con Yamil, que es el abogado de ella. Él estaba preocupado porque realmente no sabíamos dónde estaba. Me empiezan a llamar las chicas de Bandana: ‘¿Dónde está? ¿Dónde está?’. Él presenta un escrito y me dice: ‘Andate a la UVD’. Voy a la UVD, 7 y media me atienden. Yo no entendía cómo podía hacer yo una denuncia, porque tenía entendido que la víctima tenía que hacerla. Entonces ahí me dicen que la cosa cambió, que yo puedo ser querellante”.

“Y entonces le digo: ‘Bueno, ¿y esto qué me habilita?’. Y ahí me empiezan a decir: ‘Esto te habilita a pedir una medida perimetral contra él’. Listo, la quiero. ‘Te habilita a pedir una pericia para ella, en qué estado está y eventual tratamiento’. Listo, la quiero. Entonces yo ahora soy la querellante de él”.

Lowrdez de Bandana con su expareja. Foto: Instagram.

“Yo la verdad que entiendo que ella por ahí puede estar enojada. Ayer vos no la pudiste ver, no quiso... Cuando me llama el subcomisario encargado de este equipo, me dice: ‘Está acá’. Entonces voy al Fernández, entro por guardia, porque los pacientes entran por guardia. No pude hablar con la médica clínica, hablo con el equipo de salud mental, me dice que está ubicada en tiempo y espacio, todo bien. Los análisis me los guardo porque es secreto de Lourdes, privado”, explicó la madre, quien también es médica.

“Yo entendía perfectamente la situación. Dejo muy en claro que no me quería ni ver, no la vi. A ver, si no la tengo que ver por tres años, pero ella está bien, no me importa”.

“Las cosas venían muy mal desde hacía tiempo”

Durante la entrevista, Mabel dio más detalles sobre cómo había comenzado todo: “Las cosas venían muy mal desde hacía tiempo, cuando ella se separa la primera vez, que él manda todas las cosas para acá de ella. O sea, ahí fue una ruptura y ahí ella me empieza a contar todo lo que venía pasando. Por eso mi sorpresa, que después de todo lo que me contó, después de todo lo que pasó, él volviera, ella volviera, y a fines de diciembre, justo el Día de la Mujer Golpeada —creo que parecía un chiste eso—, pasa lo que pasó”.

Las palabras de Mabel López, la mamá de Lourdes de Bandana. Video X @AmericaTV

“Después es muy difícil acompañar este tipo de cosas, porque uno puede acompañar, apoyar, comprender, no justificar. Uno tiene que comprender, lo que no significa justificar. Y bueno, ya cuando las cosas se salen de control, tenía que haber pasado algo muy grave como para que, bueno, pase esto”.

También denunció que durante esa jornada recibió tres visitas de la Policía Bonaerense debido a llamadas falsas al 911 que aseguraban que Lourdes estaba en su casa: “Vino la policía la primera vez, se le abrió la casa de Lourdes, revisaron todo. Vinieron una segunda vez, como a las dos horas, esta vez revisaron mi casa. Está bien, yo no tengo problema. Y la tercera vez vienen, ya vienen cuatro policías, diciendo que habían entrado tres llamadas del 911. Yo les digo: ‘Chicos, miren, si quieren no vengan más, hablamos por teléfono y les digo, porque si apareció, los voy a llamar’”.