Qué se sabe del show de Tini este sábado 25 de octubre: el comunicado tras las inundaciones en Tecnópolis por las fuertes lluvias

Tras la primera reprogramación de su show “Futtura” por alerta de tormentas, los seguidores de la cantante siguen de cerca las novedades. Se dieron fuertes precipitaciones en la zona.

Fuertes inundaciones tras las lluvias en el AMBA. Foto: Redes sociales

Tini Stoessel comienza su ambición show, llamado “Futtura”. La primera de las fechas se llevará a cabo este sábado 25 de octubre, aunque las fuertes lluvias generaron alerta entre sus seguidores. El evento se llevará a cabo en Tecnópolis, que amaneció bajo agua por las intensas precipitaciones.

Distintas imágenes en redes sociales dejan en evidencia la preocupante situación en el ingreso principal al predio que se ubica sobre General Paz, a pocos metros de la salida de Av. de los Constituyentes. Algunos autos quedaron bajo agua en esa zona, con el nivel que escaló casi a un metro.

Inundaciones en Tecnópolis, donde se realizará el show de Tini Stoessel. Video: X solotransito.

Tecnópolis inundado: ¿se hace el show de Tini Stoessel este sábado 25 de octubre?

Por esto mismo, surge la duda sobre la realización del recital, en especial por el antecedente reciente de la reprogramación. La primera de las fechas estaba programada para el viernes 24 de octubre, aunque una alerta por tormentas y riesgo eléctrico obligó a pasarla para el lunes 27.

Inundaciones en Tecnópolis a pocas horas del show de Tini Stoessel. Foto: X

Finalmente, la producción publicó un comunicado sobre los cambios que se llevarán a cabo en el evento, que se realizará de todas maneras. “Debido a las fuertes lluvias que provocaron el anegamiento de los accesos del público a Tecnópolis, la apertura de puertas se posterga de las 13 a las 17”, detallaron en primer lugar.

Además, les hicieron un pedido a los asistentes: “Por cuestiones de seguridad, rogamos al público no acercarse al predio hasta ese horario. A las 14 daremos un nuevo parte por si hubiera algún cambio”.

El comunicado de la producción acerca del show de Tini Stoessel. Foto: Instagram

Cabe aclarar que la zona se encuentra bajo alerta naranja por lluvias y alerta amarillo por vientos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De todos modos, estas advertencias culminan al mediodía, por lo que no representarían un riesgo para la realización del evento.

De todos modos, puede que el predio haya quedado con agua acumulada y se deban extremar los cuidados a lo largo de la jornada en Tecnópolis.

Tini Stoessel presenta Futttura. Foto: Instagram @futttura.25

La programación del evento de “Futtura”, el evento de Tini Stoessel

La apertura de las puertas estaba pactada para las 13, ya que se dispuso un evento integral, con diversas actividades para realizar a lo largo de la jornada. Sin embargo, esto se postergó y darán puertas desde las 17.

El show de Tini Stoessel, llamado “Futtura”, está programado para las 21 y durará alrededor de tres horas. La propuesta artística de la cantante tiene tres escenarios, y el recital será un recorrido por cada era de su carrera.