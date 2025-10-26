Tini Stoessel brindó su primer show en Tecnópolis y Rodrigo De Paul dijo presente: qué se sabe sobre su boda

El futbolista y la cantante tenían previsto casarse en diciembre, pero decidieron cambiar la fecha. Cuándo será la gran boda.

Tini Stoessel. Foto: Instagram.

Este sábado Tini Stoessel brindó su show en el marco de “Futttura” y Rodrigo De Paul viajó desde Estados Unidos para poder acompañar a su pareja.

El campeón del mundo estuvo presente en Tecnópolis y en el primero de los conciertos que marcó el regreso de la artista argentina a los escenarios. Desde el VIP, junto al papá de Tini, Alejandro Stoessel, el futbolista fue el centro de atención entre los fans de la cantante.

Rodrigo De Paul en el show de Tini Stoessel. Video: X/movimentdepaul7

Por otro lado, en medio del furor por los conciertos de Tini, se conoció que la fecha de su casamiento fue cambiada. En un principio estaba programada para el 20 de diciembre, y se rumoreaba que la celebración sería en Exaltación de la Cruz.

Sin embargo, en las últimas horas surgieron los rumores de que el futbolista y la cantante decidieron mover la fecha de su boda para el 2026.

“No se casa el 20, que era un rumor instaladísimo, y se pasa para el año que viene. Para mí la fecha estaba bien, pero para el próximo año. No hay invitaciones ni nada por ahora”, expresó Juli Argenta en LAM.

“Acuerdo prematrimonial”: qué se sabe sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casarán en 2026 y en los últimos días salieron a la luz algunos detalles del festejo.

La pareja está ultimando los detalles de la ceremonia y, según trascendió recientemente, después del casamiento planean mudarse a Miami. Además, se comenta que, más allá del amor, este compromiso también le permitiría a la cantante mantener su residencia en Estados Unidos.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: X @juancbarrios

Por su parte, la periodista Karina Iavocoli indicó que, en diálogo con Alejandro Stoessel, el productor desmintió la posibilidad de un acuerdo prenupcial. Se conoce que la artista ya cuenta con un inmueble en la ciudad mencionada, aunque la residencia quedó como un lugar para sus padres, por lo que la cantante decidió irse a convivir con el futbolista.

Los nuevos detalles indican también que la ceremonia se realizaría en el exclusivo predio Dok Haras, ubicado en Exaltación de La Cruz, mismo espacio con estancias en donde celebraron su amor Cande Tinelli con Coti Sorokin -ya divorciados-, Stefi Roitman y Ricky Montaner, y Oriana Sabatini y Paulo Dybala.