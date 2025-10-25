La producción de Tini confirmó a qué hora comienza el show de Futttura de este sábado 25 de octubre

El evento se llevará a cabo en Tecnópolis, que amaneció bajo agua por las intensas precipitaciones.

Tini presenta Futttura Foto: Instagram @futttura.25

Tini Stoessel comienza su ambición show, llamado “Futttura”. La primera de las fechas se llevará a cabo este sábado 25 de octubre, aunque las fuertes lluvias generaron alerta entre sus seguidores. El evento se llevará a cabo en Tecnópolis, que amaneció bajo agua por las intensas precipitaciones.

Distintas imágenes en redes sociales dejan en evidencia la preocupante situación en el ingreso principal al predio que se ubica sobre General Paz, a pocos metros de la salida de Av. de los Constituyentes. Algunos autos quedaron bajo agua en esa zona, con el nivel que escaló casi a un metro.

La producción publicó un comunicado en los últimos minutos sobre los cambios que se llevarán a cabo en el evento, que se realizará de todas maneras. “Debido a las fuertes lluvias que provocaron el anegamiento de los accesos del público a Tecnópolis, la apertura de puertas se posterga a las 16 y el show comenzará a las 21”, detallaron en primer lugar.

Este sábado debuta el show de Tini Foto: Instagram @futttura.25

Cabe aclarar que la zona se encuentra bajo alerta naranja por lluvias y alerta amarillo por vientos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De todos modos, estas advertencias culminan al mediodía, por lo que no representarían un riesgo para la realización del evento.

De todos modos, puede que el predio haya quedado con agua acumulada y se deban extremar los cuidados a lo largo de la jornada en Tecnópolis.

Inundaciones en Tecnópolis a pocas horas del show de Tini Stoessel. Foto: X

La programación del evento de “Futtura”, el evento de Tini Stoessel

La apertura de las puertas estaba pactada para las 13, ya que se dispuso un evento integral, con diversas actividades para realizar a lo largo de la jornada. Sin embargo, esto se postergó para las 16.

Tini Stoessel presenta Futttura. Foto: Instagram @futttura.25

El show de Tini Stoessel, llamado “Futttura”, está programado para las 21 y durará alrededor de tres horas. La propuesta artística de la cantante tiene tres escenarios, y el recital será un recorrido por cada era de su carrera.