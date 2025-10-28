Se estrenó el primer capítulo de “It Welcome to Derry” y tuvo un inesperado homenaje al fútbol argentino

La nueva serie de HBO Max está dirigida por el argentino Andy Muschietti y explora los orígenes de Pennywise con una puesta visual cargada de referencias.

"IT: Bienvenidos a Derry", el éxito de HBO Max. Foto: HBO Max.

“IT: Welcome to Derry”, la serie que cuenta los orígenes del payaso más tenebroso del cine, fue estrenada en HBO Max y es un rotundo éxito. El director, Andy Muschietti, propone un viaje al pasado para conocer los inicios de Pennywise, el villano de esta saga, y Derry, el pueblo que funcionará como escenario en esta historia.

Muschietti fue el director de las últimas dos películas de IT, lanzadas en 2017 y 2019. Sin embargo, ninguna de estas es la primera aparición de la entidad maligna creada por Stephen King en la gran pantalla. En 1990, se estrenó una miniserie de dos capítulos, dirigidos por Tommy Lee Wallace que fue el primer intento por narrar esta historia en lenguaje audiovisual.

El problema al que se han enfrentado los distintos realizadores a la hora de llevar el relato de terror a las salas de cine es la duración: no es casualidad que el primer intento haya devenido en una miniserie, y los ensayos posteriores en una saga de películas.

It: Bienvenidos a Derry, serie. Foto: HBO Max.

Por eso Andy Muschietti se decantó por la realización de una serie. La edición original de la novela tiene más de mil páginas y una película de 2 horas no alcanza a contar todas las vicisitudes de esta historia.

Fiel a su estilo, y a los gustos de los fanáticos, el director llenó de easter eggs y referencias la serie de HBO Max. Muchas tienen que ver con el lore de la historia imaginada por Stephen King; otros, con los gustos del director; y uno muy particular que desató la euforia de los seguidores argentinos.

Sobre el final del primer episodio se puede apreciar un escritorio sobre el cual reposa un mate, y en él, el escudo rojo y blanco de Independiente de Avellaneda. La referencia a los hinchas del Rojo no pasó desapercibida en redes sociales.

El guiño a los fanáticos del Rojo Foto: @LanzillottaOk

Referencias anteriores

Pero no es la primera vez que Muschietti incluye al club argentino en sus producciones. A esta altura, casi se convierte en una marca estilística de sus creaciones. En otras películas, también aparece la referencia al Rey de copas.

El mate con el escudo rojo y blanco ya había tenido repercusiones cuando, en el estreno de la segunda película de It, apareció Stephen King disfrutando de la típica infusión argentina, en un cameo que daría mucho de qué hablar en redes sociales.

En The Flash, la película que Muschietti filmó para DC sobre el superhéroe más veloz de la tierra, también apareció el mate y se sumó un bar llamado “Bochini”.

El director reconoció públicamente su pasión por Independiente. Fueron los jugadores de la década del 80, especialmente el legendario 10 homenajeado en The Flash, quienes inspiraron su amor por los colores. En 2023, pudo conocer personalmente a Bochini en una visita al estadio de Avellaneda.

La aparición de Independiente en It: Chapter two Foto: @GastuuPerren

El nuevo guiño a los hinchas argentinos refuerza el fanatismo de Muschietti por el Rojo, que busca incluirlo en su obra a pesar de romper la verosimilitud o el realismo. Sin embargo, desde el sur del mundo, y del conurbano bonaerense, se agradece su atrevimiento.

¿Cuándo se estrenan los capítulos de “It: Welcome to Derry”?

El primer capítulo de la nueva serie “It: Welcome to Derry”, se estrenó el domingo 26 de octubre. Este es el cronograma de lanzamientos para los próximos episodios:

Episodio 2: 31 de octubre (adelantado por Halloween)

Episodio 3: 9 de noviembre de 2025

Episodio 4: 16 de noviembre de 2025

Episodio 5: 23 de noviembre de 2025

Episodio 6: 30 de noviembre de 2025

Episodio 7: 7 de diciembre de 2025

Episodio 8: 14 de diciembre de 2025

La octava entrega será la que culmine la temporada, por lo que los fanáticos podrán disfrutar de la serie hasta que termine el año. Los capítulos irán conociendo la luz semana a semana, siguiendo el modelo de estrenos al que HBO ya nos tiene acostumbrados.