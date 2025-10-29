Cuánto cuesta un plato de pastas en el nuevo restaurant de Rusherking en Palermo

El artista santiagueño debutó en el mundo gastronómico con un nuevo local que mezcla cocina italiana y estética moderna. Sin embargo, lo que más sorprendió de la carta es que todos los precios están en dólares.

Rusherking abrió un nuevo restaurant. Foto: Instagram @rusherking

Rusherking acaba de tachar otro sueño de su lista: abrió su propio restaurante en pleno Palermo. El cantante santiagueño, una de las figuras más destacadas del género urbano, decidió incursionar en la gastronomía con “Pastasole”, un espacio que combina lo mejor de la cocina italiana con una impronta moderna y precios pensados para todos los bolsillos.

“Siempre tuve el sueño de abrir una cafetería o un restaurante. El año pasado, en Nueva York, conocí esta franquicia y supe que quería traerla a Buenos Aires. Hice muchos testeos antes de decidirme y estaba convencido de que era una buena idea”, contó en diálogo con Puro Show.

Rusherking abrió un nuevo restaurant. Foto: Instagram @rusherking

Cuánto cuesta comer en el restaurante de Rusherking

Según el menú oficial, un plato de fettuccine alfredo cuesta 9,90 dólares. A partir de ahí, cada cliente puede personalizar su plato agregando salsas, proteínas o toppings a elección.

Las salsas, que incluyen clásicos como bolognese, pesto, arrabbiata y pomodoro e basilico, tienen un precio que varía entre 3 y 4 dólares.

Por su parte, las proteínas —como pollo cremoso, camarones al ajo, salmón ahumado o albóndigas— se suman por 4 dólares adicionales.

Rusherking abrió un nuevo restaurant de pastas. Video Instagram @rusherking

En total, un plato completo con pasta, salsa y proteína cuesta entre 16 y 18 dólares, sin contar la bebida. Tomando el dólar a $1500, un plato cuesta entre $24.000 y $27.000.

Además, de 12 a 15 horas, ofrecen un “Lunch Special” que incluye pasta, salsa y soda por 12,90 dólares, una opción ideal para quienes quieren probar la propuesta sin gastar tanto.

Menú de Pastasole, el nuevo restaurant de Rusherking. Foto: Instagram @pastasolearg

Otras opciones del menú

El local también sirve lasaña a 9,90 dólares, arancini (las clásicas croquetas de arroz italianas) desde 3 dólares, y albóndigas grandes por 4 dólares la unidad o 6,90 las dos piezas.

En el apartado dulce, el tiramisú tiene un precio de 5,75 dólares, mientras que los cannoli —en porción de tres— se ofrecen por 6 dólares.

Las bebidas van desde 2,50 dólares el agua hasta 4,50 dólares el iced tea o la limonada, completando una carta que combina estilo, sabor y la impronta personal del artista.