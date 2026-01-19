Las fotos del viaje de la China Suárez y Rusherking en México NA

Rusherking sorprendió a todos al revelar que, si bien él no tiene ningún tatuaje vinculado a alguna de las parejas que tuvo, una ex suya sí se tatuó su “boca”. Como era de esperarse, rápidamente comenzó a circular en las redes que se refería a un tatuaje de la China Suárez.

Cabe recordar que el intenso vínculo entre la actriz y el músico duró cerca de 10 meses y terminó el 7 de abril de 2023, cuando confirmaron su separación con una publicación en conjunto en sus redes sociales.

Tras la reciente confesión de Rusherking en MasterChef Celebrity, los usuarios notaron que la actriz es quien tiene unos labios tatuados en su piel.

El tatuaje de la China Suárez dedicado a Rusherking. Foto: Instagram.

El gesto habría ocurrido cuando estaban iniciando su romance, que fue breve, pero intenso, compartiendo viajes, colaboraciones musicales y tiempos de calidad con la familia de la actriz.

No es la primera vez que la China traslada su amor a su piel. De hecho, cuando estalló el escándalo por su breve romance con el piloto Franco Colapinto, la actriz se tatuó el número 43 en su cadera en honor a él.

El tatuaje de La China Suárez en referencia a Franco Colapinto. Foto: LAM

Meses después y ya en una relación con Mauro Icardi, la actriz eligió taparse el tatuaje con una corona y borrar su pasado. Sin embargo, aún lleva con orgullo los labios de su ex en su brazo.

Rusherking contó que una ex se hizo un tatuaje referido a él. Video: X.

¿Por reclamo de Icardi?: la China Suárez y un inesperado pedido para sus escenas de sexo de En el barro

La China Suárez será una de las grandes protagonistas de la segunda temporada de En el Barro y, antes de su estreno, hizo un inesperado pedido a la producción.

La actriz exigió ver las escenas de sexo que hizo para la nueva tira con el propósito de mostrárselas a Mauro Icardi antes de que vean la luz en la plataforma.

Desde la producción de la serie se sorprendieron mucho por el pedido y se lo negaron, según informó Paula Varela en Intrusos.

Uno de los momentos en cuestión sería una escena de violación que protagoniza la China, lo que habría despertado la “curiosidad” del delantero del Galatasaray.

La China Suárez y su participación en "En el barro" Foto: Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / redes

El futbolista, durante su visita al programa de Mario Pergolini, contó que no le gusta que su novia haga escenas de sexo y que desde que está a su lado, le explicó que no está de acuerdo con que haga ese tipo de contenido para las producciones en las que participa.

“Hay escenas fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Vio dos, tres capítulos”, dijo la China en “Otro Día Perdido” en relación al estreno de su última serie, “Hija del Fuego: la venganza de la Bastarda”, e Icardi sumó: “En lo que vi, ya aparece en bolas. Después no sé cómo sigue”.

“Ya me conoce, me conoció así. No es que hice muchos infantiles ni nada. En general, siempre estoy en bolas”, explicó Suárez e Icardi agregó: “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, y se lo dejé en claro el primer día. Soy celoso”.

“A mí no me quedó otra que verlo porque fuimos al estreno, pero desde ese día se lo dejé en claro. Ahí recién estábamos empezando. Fue al principio y le dije ‘a mí esto no me gusta’”, sentenció el delantero.