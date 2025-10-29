Glamour, acción y crimen: la serie de Disney+ basada en una sangrienta historia real

La serie está basada en una historia real donde se revela el origen oscuro de un famoso club de striptease masculino que fue reconocido mundialmente en los años 80.

Bienvenidos a Chippendales. Foto: Disney+

La plataforma de Disney+ tiene en su catálogo una serie de acción, crimen y glamour en partes iguales. Además, “Bienvenidos al Chippendale” está basada en una historia real donde se revela el origen oscuro de un famoso club de striptease masculino que fue reconocido mundialmente entre los años 70 y 80.

Con increíbles escenas, la producción muestra cómo el sueño de un americano puede volverse una pesadilla cuando el éxito y la ambición se mezclan en un mismo escenario. Es una de las series más vistas del streaming.

De qué trata “Bienvenidos al Chippendale”

“‘Bienvenidos al Chippendale’ es una extensa saga de crímenes reales que cuenta la escandalosa historia de Somen ‘Steve’ Banerjee, un inmigrante indio que se convirtió en el improbable fundador del mayor imperio de striptease masculino del mundo, y que no dejó que nada se interpusiera en su camino”, explica la sinopsis oficial de Disney+.

Sin embargo, a pesar de todo el glamour, el gran imperio que armó comienza a destruirse. Las rivalidades, la envidia y otras cuestiones desencadenan traiciones y crímenes que marcarán la historia del club.

Basada en hechos reales

La serie está basada en hechos reales ya que cuenta el surgimiento del famoso club de striptease masculino fundado en los años 70 en Los Ángeles por Somen “Steve” Banerjee, un inmigrante indio que pasó de ser dueño de una estación de servicio a empresario millonario.

Lo que empezó como un emprendimiento exitoso con el paso del tiempo se volvió un escenario de ambición, celos y crimen. La historia real detrás del show incluye disputas por los derechos del negocio, el asesinato de uno de los socios —Nick De Noia— y la caída del imperio Chippendales, que terminó con Banerjee detenido por conspiración y asesinato por encargo.

Elenco de la serie

Kumail Nanjiani

Murray Bartlett

Dan Stevens

Annaleigh Ashford

Juliette Lewis

Quentin Plair

